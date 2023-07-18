Насколько выросли тарифы на комуслуги в Астане

В Астане с 1 июля 2023 года изменились тарифы на некоторые коммунальные услуги, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об изменениях на онлайн-брифинге рассказали руководитель Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Астане Канат Кульназаров и заместитель руководителя Управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства столицы Багдат Байсадиков.

"На сегодня утверждены корректировки тарифов по всем базовым субъектам естественных монополий, которые ввелись с 1 июля 2023 года, за исключением тарифа по снабжению тепловой энергии, который введут с 1 августа 2023 года. Тем не менее, даже с учетом корректировок, тарифы на коммунальные услуги в Астане остаются ниже среднереспубликанских", – говорится в сообщении акимата Астаны.

Для сравнения: в Алматы тариф на теплоэнергию (без учета НДС) составляет 5504,17 тенге/Гкал, в Караганде – 3776 тенге/Гкал, а в Астане – 2765 тенге/Гкал.

Стоимость кубометра воды (без учета НДС) в столице равна 58,15 тенге, в СКО – 81,51 тенге, в Актюбинской области – 93,55, в Караганде – 120,72 тенге.

Материал по теме На сколько повысятся тарифы на комуслуги в Алматы с 1 июля

С учетом новых тарифов средний чек за комуслуги, к примеру, на двухкомнатную квартиру составит:

за водоснабжение и канализацию (30 куб. м) дороже на 300 тенге – с 1448 до 1748 тенге,

за теплоснабжение (1,25 Гкал) вырастет на 650 тенге – с 3218 до 3871 тенге,

за электроснабжение (94 кВтч) – на 335 тенге с 1968 до 2303 тенге.

Для однокомнатной квартиры:

оплата за водоснабжение и канализацию (20 куб. м) примерно вырастет на 200 тенге – с 960 до 1160 тенге,

за теплоснабжение (0,7 Гкал) на 360 тенге – с 1776 до 2137 тенге,

электроснабжение (72 кВтч) станет дороже на 200 тенге – с 1220 до 1420 тенге.

В столичном акимате напомнили, что в рамках исполнения поручения главы государства по совершенствованию тарифной политики по принципу "Тариф в обмен на инвестиции" и по повышению доходов и благосостояния населения 30 декабря 2022 года принят Закон РК "О внесении изменений в Закон РК "О естественных монополиях", в котором обозначен ряд нововведений.

В соответствии с обновленным документом, дополнены основания подачи субъектами естественных монополий заявки в уполномоченный орган на корректировку тарифа до окончания срока его действия. В связи с этим предприятия, оказывающие комуслуги астанчанам, подали в департамент заявки по пересмотру уровня тарифов.

Основания следующие:

дополнительные инвестиции в целях снижения износа коммунальных сетей и задействованных активов, используемых при предоставлении регулируемых услуг;

повышение Министерством энергетики РК тарифа на производство электрической энергии;

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы до среднестатистического уровня в соответствующей отрасли в регионе;

принятие субъектом естественных монополий на баланс имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, от местного исполнительного органа.

Материал по теме Кому обещают компенсировать часть затрат на коммунальные услуги в РК

13 июля 2023 года в правительстве Казахстана напомнили, что уязвимые слои населения могут рассчитывать на компенсацию части затрат на коммунальные услуги. Это предусмотрено в рамках оказания государственной жилищной помощи.