Минобороны Казахстана посетила делегация Вооруженных сил Турции
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Состоялась протокольная встреча руководства оборонного ведомства Казахстана с турецкими коллегами.
Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретились с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил ТР генералом армии Мусой Авсевером и с Чрезвычайным и полномочным послом Турции в Казахстане Мустафой Капуджу.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Собеседники обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.
Представители оборонных ведомств также отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей в области военно-технического сотрудничества.
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