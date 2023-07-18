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Минобороны Казахстана посетила делегация Вооруженных сил Турции

Минобороны Казахстана посетила делегация Вооруженных сил Турции Фото: пресс-служба Минобороны РК
Состоялась протокольная встреча руководства оборонного ведомства Казахстана с турецкими коллегами.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретились с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил ТР генералом армии Мусой Авсевером и с Чрезвычайным и полномочным послом Турции в Казахстане Мустафой Капуджу.

Минобороны Казахстана посетила делегация Вооруженных сил Турции

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Собеседники обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.

Представители оборонных ведомств также отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей в области военно-технического сотрудничества.

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Жаксылыков Руслан МО РК Казахстан Турция
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