Минобороны Казахстана посетила делегация Вооруженных сил Турции

Состоялась протокольная встреча руководства оборонного ведомства Казахстана с турецкими коллегами.

Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК генерал-лейтенант Марат Хусаинов встретились с командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил ТР генералом армии Мусой Авсевером и с Чрезвычайным и полномочным послом Турции в Казахстане Мустафой Капуджу.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Собеседники обсудили вопросы текущего состояния и перспективы двусторонних отношений в сфере военного образования, боевой подготовки и миротворческой деятельности.

Представители оборонных ведомств также отметили планомерную реализацию достигнутых договоренностей в области военно-технического сотрудничества.