Стратегические цели КМГ: удовлетворить спрос на ГСМ и расширить ассортимент продукции

Ремонты на нефтеперерабатывающих заводах завершены и предприятия в течении двух недель перейдут к работе в штатном режиме. Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщил представитель нацкомпании, после отключения электроэнергии 3 июля этого года Атырауский НПЗ полностью восстановил технологический режим.

"Все параметры стабилизированы, вышли на плановую штатную производительность по производству ГСМ и отгрузке". Дмитрий Макеев

Касательно Павлодарского нефтехимического завода, то здесь ремонт завершен на два дня раньше запланированного срока.

"По ПНХЗ вышли с опережением на двое суток по ремонту. Сейчас у нас запущена первая установка первичной переработки нефти. Далее идет поэтапно запуск остальных промышленных объектов с выходом на штатную производительность". Дмитрий Макеев

Также на Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе завершен ремонт теплообменника. В настоящее время установка запущена, ведется стабилизация технологических параметров. По словам заместителя председателя правления, завод выходит на штатный режим работы.

Фото: пресс-служба АО НК "КазМунайГаз"

По выходу предприятий на плановую производительность Дмитрий Макеев уточнил, что в штатном режиме все они заработают через несколько недель.

"Завод одномоментно не запускается. Сейчас мы запустили первую стадию. Идет поэтапный перезапуск. Время выхода всех технологических установок - порядка двух недель. Это по Павлодару. Поэтапный запуск, выход на штатный режим работы. Но он уже начал производить соответствующие компоненты для производства товарной продукции и отгрузка будет нормализоваться. По Шымкенту мы ожидаем в пределах до конца этой недели полную стабилизацию работы завода". Дмитрий Макеев

При этом он заверил, что объемы по плану производства АИ-95 полностью выполнены.

"Когда возникают такого рода ситуации на одном из предприятий, мы совместно с Минэнерго принимаем соответствующие корректирующие действия. Это называется мероприятия по пересортице. То есть одно из предприятий может на себя взять дополнительный объем производства. В целом, могу сказать, что общий объем бензина полностью производится, но для каждого предприятия выделяются требования, сколько из этой общей массы бензина он должен произвести 92-го, сколько - 95-го". Дмитрий Макеев

На данный момент по производству бензина нагрузка идет на Атырауский НПЗ.

"Да, приходят сообщения, что на некоторых заправках наблюдается отсутствие АИ-95. Это, в первую очередь, связано с логистикой. Например, доставка ГСМ с запада в южные регионы может занять две недели. Но сам продукт есть. Однако сейчас он находится в движении, на подходе. Страна у нас очень большая, и именно логистика занимает определенное время. В целом, мы провели соответствующие технические мероприятия, АНПЗ взял на себя больший объем производства. Те объемы, которые у нас заявлены, выполняются", - сказал Дмитрий Макеев.

Также он добавил, что совместно с Минэнерго, КТЖ, там где есть острая необходимость в ГСМ, организовывается "зеленый коридор" для поставок.

"Мы постоянно работаем с Минэнерго, с КТЖ, если есть острая необходимость обеспечить "зеленый коридор", чтобы в приоритете было движение поставок. Но все-таки физическое время транспортировки мы поменять не можем. Есть определенные прерывания поставок. Извлекаем уроки, смотрим, где и какие недостатки есть в этом отношении". Дмитрий Макеев

Вместе с тем, спикер отметил, что это не простой процесс, поэтому в случае возникновения критики в адрес нацкомпании ее признают, и работают над решением по каждой ситуации.