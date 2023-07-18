Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Бешеная лисица покусала ребенка в Актюбинской области

Бешеная лисица покусала четырехлетнего ребенка в Актюбинской области Фото: pixabay
Четырехлетнего мальчика покусала бешеная лисица в поселке Жаманколь Актюбинской области. Животное убили, в местном крестьянском хозяйстве объявили карантин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило издание "Мой город" 18 июля, инцидент произошел еще в начале месяца. 4 июля, когда семья главы крестьянского хозяйства из поселка Жаманколь отдыхала на берегу реки, из камышей выскочила лисица и напала на четырехлетнего мальчика.

"Хищницу убили и отправили тушу на исследование. Оно показало, что животное было заражено бешенством", – пишет "Мой город".

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Он получил укусы носа, лба и надбровной области, а также царапины на бедре, голени и виске. Сейчас мальчика уже выписали, он продолжает получать прививки от бешенства под наблюдением сельского врача. Лечение продлится 28 дней.


"21 день в крестьянском хозяйстве будет карантин. Из поселка нельзя вывозить скот и завозить туда. Нельзя вывозить мясо, молоко и другие продукты животного происхождения", – сообщил замруководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

В мае два очага бешенства выявили в Жамбылской области.

Читайте также

8-летней девочке ампутировали ногу после наезда машины в Алматинской области

Дочь попала в ДТП: мошенники выманили у 84-летней женщины 15 млн тенге

Гибель верблюда в нефтяной луже прокомментировала министр Сулейменова

Никита Дробны
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
военно-техническая школа, призывники, безработные, медкомисия
Алматинская безработная молодежь бесплатно получит военный билет и гражданскую специальность
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления