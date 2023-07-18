Бешеная лисица покусала ребенка в Актюбинской области

Четырехлетнего мальчика покусала бешеная лисица в поселке Жаманколь Актюбинской области. Животное убили, в местном крестьянском хозяйстве объявили карантин, сообщает Zakon.kz.

Как сообщило издание "Мой город" 18 июля, инцидент произошел еще в начале месяца. 4 июля, когда семья главы крестьянского хозяйства из поселка Жаманколь отдыхала на берегу реки, из камышей выскочила лисица и напала на четырехлетнего мальчика.

"Хищницу убили и отправили тушу на исследование. Оно показало, что животное было заражено бешенством", – пишет "Мой город".

Пострадавшего ребенка госпитализировали. Он получил укусы носа, лба и надбровной области, а также царапины на бедре, голени и виске. Сейчас мальчика уже выписали, он продолжает получать прививки от бешенства под наблюдением сельского врача. Лечение продлится 28 дней.





"21 день в крестьянском хозяйстве будет карантин. Из поселка нельзя вывозить скот и завозить туда. Нельзя вывозить мясо, молоко и другие продукты животного происхождения", – сообщил замруководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

В мае два очага бешенства выявили в Жамбылской области.