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Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше Фото: Kazakhmys Holding
День металлурга для Жезказгана и Балхаша – больше, чем профессиональный праздник. Третье воскресенье июля – одна из самых важных дат на календаре местных жителей. В этом году, как и всегда, празднование началось за неделю и было по традиции насыщенным на события.

Вряд ли еще какие-нибудь города страны могут сравниться с Жезказганом и Балхашом по плотности металлургов на один квадратный метр. Здесь едва ли не в каждой семье есть хотя бы один член семьи, причастный к производству меди. Среди них – представители трудовых династий, передовики производства, которые взрастили не одно поколение специалистов, молодежь, для которой работа на местных медеплавильных заводах – Жезказганском и Балхашском – гарантия стабильности, достойного заработка и развития. Потому и День металлургов для горожан по концентрации ярких эмоций – в одном ряду с празднованием Нового года или Наурыза, а то и того больше.

Как праздновали День металлурга в Жезказгане

Череда праздничных мероприятий стартовала в Жезказгане за несколько дней до официального празднования – организаторы растянули удовольствие от самого долгожданного события лета на несколько дней. Без внимания не остался никто, развлечениями охватили всех - от мала до велика. Так, 13 июля в городе прошла большая детская дискотека, где сотни ребят "зажигали" под современные хиты. В конце концов, их праздник тоже касается – среди них дети и внуки металлургов, а то и будущие представители этой благородной профессии. Преемственность поколений – особая черта местных жителей.

Дискотекой не ограничились – после танцев юная публика смогла насладиться цирковым шоу, которое представили артисты Атматинского цирка. Сложнейшие трюки акробатов и жонглеров, танцевальные номера и фокусы произвели на зрителей неизгладимое впечатление.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Не сбавляя оборотов, организаторы порадовали жезказганцев киносеансом под открытым небом. Горожане дружно сопереживали героям и хором смеялись над казахстанской комедией режиссера Канагата Мустафина "16 қыз". Сюжет фильма закручивается вокруг молодого парня, родители которого мечтают женить сына и устраивают для этого поиски невесты, полные приключений.

Уже в пятницу 14 июля жезказганцев ждал грандиозный гала-концерт с участием артистов продюсерского центра "Нон-Стоп", и конечно, звезд казахстанской эстрады.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

На городской площади перед акиматом яблоку было негде упасть: еще бы, такие гости! В их числе - Адилет Жаугашар, Казбек Касым, Таня Турлай, Меховая 8/1 и непревзойденная Луина, которая сердечно поздравила металлургов с праздником.

"Хочется пожелать крепкого здоровья, это самое важное в жизни. Ну и конечно, металлургам удачи в их нелегком труде, здоровья их семьям, благополучия, пусть Жезказган и вся наша страна процветает!", - пожелала певица.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Но главным событием вечера, пожалуй, стал Мирас Жугунусов, хиты которого знает наизусть почти каждый. Его "Зымыран" пела вся площадь.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

К слову, в программе гала-концерта также были веселые танцевальные номера и юмористические миниатюры. Завершилось мероприятие праздничным салютом.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Отметим, что несколькими часами ранее в Жезказгане прошло чествование работников ТОО "Казахмыс Смэлтинг". Героев дня поздравляли и вручали заслуженные награды генеральный директор "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг) Жанибек Байгабелов, аким Жезказгана Кайрат Шайжанов, профсоюзные и партийные лидеры.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Главные отраслевые награды, свидетельствующие о немалых заслугах на профессиональном поприще получили самые заслуженные работники. Нагрудный знак "Енбек Данкы" I степени заслужил обжигальщик Тулеген Салкауов, ставший полным кавалером этой престижной награды. II степени были удостоены старший мастер Курмашева Венера и инженер по качеству Бекбаев Куаныш. Знаки III степени получили начальник участка Жанболат Жамбетов, аппаратчики-гидрометаллурги Газиз Жилкыбаев и Макида Садыкова, плавильщики Мухамбеткали Калекенов и Бауржан Жагипаров, электромонтер Владимир Лесков и обжигальщик Думан Шайхымбаев. А нагрудный знак "Еңбек ардагері" вручили электродчику Анатолию Черняеву.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Затем вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства "Казахмыс", области, города профсоюзных и партийных организаций. Всего же, к профессиональному празднику, заслуженные награды получили более двухсот жезказганских металлургов.

Как это было в Балхаше

Лучших металлургов чествовали и в Балхаше – десятки людей собрались на проходной легендарного медеплавильного завода, чтобы стать свидетелями одного их самых трепетных для каждого металлурга момента – занесения его имени на доску галереи трудовой славы.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Здесь собрались представители разных цехов и подразделений завода. Со словами поздравления к виновникам торжества обратился директор по производству ТОО "Казахмыс Смэлтинг" Марат Аубакиров, который также вручил 34 работникам почетные грамоты Председателя Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" и Председателя Правления ТОО "Корпорация Казахмыс". Со словами пожелания к виновникам торжества обратились технический директор Смэлтинга Гулам Камирдинов, директор БМЗ Ербол Айбеков, лидер профсоюза ОО "Кәсіп Қорған" по Балхашской площадке Бахтияр Сулейменов, председатель профсоюза "QAZAQMETAL KASIPODAGY" Мурат Кенбаев.

В почетном ряду Галереи заняли свои места 32 работника.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Также в этот день восемь работников были награждены отраслевым знаком профсоюза "Енбек озаты", а 70 человек - почетными грамотами. 50 заводчан получили благодарственные письма партии "АMANAT"

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

На следующий день балхашских металлургов поздравляли за праздничным дастарханом в одном из ресторанов города. Радостное событие с заводчанами разделило руководство ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и аким Балхаша Сапар Сатаев, который вручил благодарственные письма акима области и города девяти работникам.

Почетные грамоты получили восемь работников структурных подразделений Смэлтинга. Вручал их первый руководитель предприятия Жанибек Байгабелов.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Далее, наступил самый важный и приятный момент праздника- награждение нагрудными знаками "Еңбек даңқы" III, II и I – степени восьмерых работников предприятия. Церемонию награждения провел директор по производству ТОО "Казахмыс Смэлтинг" Марат Аубакиров.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Вечером того же дня на местной набережной с Днем металлурга всех балхашцев поздравляли городские артисты и те же звезды казахстанской эстрады, которые выступали в Жезказгане.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Только на этот раз хедлайнером стал популярный исполнитель The Limba.

Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше

Фото: Kazakhmys Holding

Завершилось празднование традиционным салютом.

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