Главный праздник в году: как отмечали День металлурга в Жезказгане и Балхаше
Вряд ли еще какие-нибудь города страны могут сравниться с Жезказганом и Балхашом по плотности металлургов на один квадратный метр. Здесь едва ли не в каждой семье есть хотя бы один член семьи, причастный к производству меди. Среди них – представители трудовых династий, передовики производства, которые взрастили не одно поколение специалистов, молодежь, для которой работа на местных медеплавильных заводах – Жезказганском и Балхашском – гарантия стабильности, достойного заработка и развития. Потому и День металлургов для горожан по концентрации ярких эмоций – в одном ряду с празднованием Нового года или Наурыза, а то и того больше.
Как праздновали День металлурга в Жезказгане
Череда праздничных мероприятий стартовала в Жезказгане за несколько дней до официального празднования – организаторы растянули удовольствие от самого долгожданного события лета на несколько дней. Без внимания не остался никто, развлечениями охватили всех - от мала до велика. Так, 13 июля в городе прошла большая детская дискотека, где сотни ребят "зажигали" под современные хиты. В конце концов, их праздник тоже касается – среди них дети и внуки металлургов, а то и будущие представители этой благородной профессии. Преемственность поколений – особая черта местных жителей.
Дискотекой не ограничились – после танцев юная публика смогла насладиться цирковым шоу, которое представили артисты Атматинского цирка. Сложнейшие трюки акробатов и жонглеров, танцевальные номера и фокусы произвели на зрителей неизгладимое впечатление.
Фото: Kazakhmys Holding
Не сбавляя оборотов, организаторы порадовали жезказганцев киносеансом под открытым небом. Горожане дружно сопереживали героям и хором смеялись над казахстанской комедией режиссера Канагата Мустафина "16 қыз". Сюжет фильма закручивается вокруг молодого парня, родители которого мечтают женить сына и устраивают для этого поиски невесты, полные приключений.
Уже в пятницу 14 июля жезказганцев ждал грандиозный гала-концерт с участием артистов продюсерского центра "Нон-Стоп", и конечно, звезд казахстанской эстрады.
Фото: Kazakhmys Holding
На городской площади перед акиматом яблоку было негде упасть: еще бы, такие гости! В их числе - Адилет Жаугашар, Казбек Касым, Таня Турлай, Меховая 8/1 и непревзойденная Луина, которая сердечно поздравила металлургов с праздником.
"Хочется пожелать крепкого здоровья, это самое важное в жизни. Ну и конечно, металлургам удачи в их нелегком труде, здоровья их семьям, благополучия, пусть Жезказган и вся наша страна процветает!", - пожелала певица.
Фото: Kazakhmys Holding
Но главным событием вечера, пожалуй, стал Мирас Жугунусов, хиты которого знает наизусть почти каждый. Его "Зымыран" пела вся площадь.
Фото: Kazakhmys Holding
К слову, в программе гала-концерта также были веселые танцевальные номера и юмористические миниатюры. Завершилось мероприятие праздничным салютом.
Фото: Kazakhmys Holding
Отметим, что несколькими часами ранее в Жезказгане прошло чествование работников ТОО "Казахмыс Смэлтинг". Героев дня поздравляли и вручали заслуженные награды генеральный директор "Kazakhmys Smelting" (Казахмыс Смэлтинг) Жанибек Байгабелов, аким Жезказгана Кайрат Шайжанов, профсоюзные и партийные лидеры.
Фото: Kazakhmys Holding
Фото: Kazakhmys Holding
Главные отраслевые награды, свидетельствующие о немалых заслугах на профессиональном поприще получили самые заслуженные работники. Нагрудный знак "Енбек Данкы" I степени заслужил обжигальщик Тулеген Салкауов, ставший полным кавалером этой престижной награды. II степени были удостоены старший мастер Курмашева Венера и инженер по качеству Бекбаев Куаныш. Знаки III степени получили начальник участка Жанболат Жамбетов, аппаратчики-гидрометаллурги Газиз Жилкыбаев и Макида Садыкова, плавильщики Мухамбеткали Калекенов и Бауржан Жагипаров, электромонтер Владимир Лесков и обжигальщик Думан Шайхымбаев. А нагрудный знак "Еңбек ардагері" вручили электродчику Анатолию Черняеву.
Фото: Kazakhmys Holding
Затем вручили почетные грамоты и благодарственные письма от руководства "Казахмыс", области, города профсоюзных и партийных организаций. Всего же, к профессиональному празднику, заслуженные награды получили более двухсот жезказганских металлургов.
Как это было в Балхаше
Лучших металлургов чествовали и в Балхаше – десятки людей собрались на проходной легендарного медеплавильного завода, чтобы стать свидетелями одного их самых трепетных для каждого металлурга момента – занесения его имени на доску галереи трудовой славы.
Фото: Kazakhmys Holding
Здесь собрались представители разных цехов и подразделений завода. Со словами поздравления к виновникам торжества обратился директор по производству ТОО "Казахмыс Смэлтинг" Марат Аубакиров, который также вручил 34 работникам почетные грамоты Председателя Совета директоров ТОО "Казахмыс Холдинг" и Председателя Правления ТОО "Корпорация Казахмыс". Со словами пожелания к виновникам торжества обратились технический директор Смэлтинга Гулам Камирдинов, директор БМЗ Ербол Айбеков, лидер профсоюза ОО "Кәсіп Қорған" по Балхашской площадке Бахтияр Сулейменов, председатель профсоюза "QAZAQMETAL KASIPODAGY" Мурат Кенбаев.
В почетном ряду Галереи заняли свои места 32 работника.
Фото: Kazakhmys Holding
Также в этот день восемь работников были награждены отраслевым знаком профсоюза "Енбек озаты", а 70 человек - почетными грамотами. 50 заводчан получили благодарственные письма партии "АMANAT"
Фото: Kazakhmys Holding
На следующий день балхашских металлургов поздравляли за праздничным дастарханом в одном из ресторанов города. Радостное событие с заводчанами разделило руководство ТОО "Казахмыс Смэлтинг" и аким Балхаша Сапар Сатаев, который вручил благодарственные письма акима области и города девяти работникам.
Почетные грамоты получили восемь работников структурных подразделений Смэлтинга. Вручал их первый руководитель предприятия Жанибек Байгабелов.
Фото: Kazakhmys Holding
Далее, наступил самый важный и приятный момент праздника- награждение нагрудными знаками "Еңбек даңқы" III, II и I – степени восьмерых работников предприятия. Церемонию награждения провел директор по производству ТОО "Казахмыс Смэлтинг" Марат Аубакиров.
Фото: Kazakhmys Holding
Вечером того же дня на местной набережной с Днем металлурга всех балхашцев поздравляли городские артисты и те же звезды казахстанской эстрады, которые выступали в Жезказгане.
Фото: Kazakhmys Holding
Только на этот раз хедлайнером стал популярный исполнитель The Limba.
Фото: Kazakhmys Holding
Завершилось празднование традиционным салютом.