Бум "однодневных браков" образовался в сельских районах Китая

Одинокие жители сельских районов Китая платят "профессиональным невестам" по 500 долларов, чтобы получить право на захоронение в могиле предков. Бизнес по предоставлению "жены на день" начал процветать в стране несколько лет назад, сообщает Zakon.kz.

В сельских районах провинции Хэбэй "однодневные браки" становятся популярными среди одиноких мужчин, желающих быть похороненными рядом с предками. Это связывают с культом предков, который распространен в Китае, сообщает SCMP.



В некоторых районах Китая существует поверие, согласно которому бедные мужчины, которые не могут найти себе жену, не могут быть похоронены на семейной могиле или оказаться в фамильном склепе.

Многие считают, что мужчин, которые попадают в семейную могилу, в загробной жизни будут опекать потомки семьи. Существует поверие, что дух предка, не получивший ежегодной жертвы, умирает навсегда, и не может более заботиться о благополучии потомков.

Однодневные церемониальные браки стали популярны в этом регионе пять-шесть лет назад. Они стали альтернативой некогда распространенному "браку с призраком", в котором одна или обе стороны мертвы.



Сваха по фамилии Ву, занимающаяся организацией однодневных браков, сообщила, что у нее есть несколько "профессиональных невест". Она берет с мужчин 500 долларов за аренду невесты и около 150 долларов в качестве посреднического вознаграждения.

Невесты присутствуют на свадебной церемонии и вместе с мужчиной посещают могилу его предков, чтобы он сообщил предкам о своей "женитьбе".

По словам Ву, большинство "невест" – это няни или массажистки, не являющиеся местными жителями, поскольку многие из них опасаются, что такой бизнес может повредить их репутации.

Одна из невест, представившаяся как Тянь, рассказала, что ей нужны деньги, чтобы содержать мужа и сына. Она зарабатывает несколько тысяч юаней в месяц как владелица массажного салона. По словам Тянь, ее семья не знала о ее подработке, так как она пыталась скрыть свою личность, нанося на "свадьбы" сильный макияж и надевая парики. Она начала работать на Ву в 2021 году и в свои 48 лет является самой молодой "невестой" свахи.

Жених по фамилии Сонг назвал однодневный брак "сделкой", поскольку ему не нужно было платить за подарок на помолвку, стоимость которого в провинции обычно составляет около 14 тысяч долларов.

В социальных сетях такие однодневные браки сравнивают с экстремальной версией сервиса по аренде девушек или парней, который стал популярен среди молодых людей, стремящихся ослабить давление родителей на жениха.



Некоторые комментаторы были шокированы желанием мужчин попасть в фамильный склеп.