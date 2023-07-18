В Жетысуской области сельчане пожаловались на подорожание угля почти в полтора раза

В Сарканском районе Жетысуской области отмечается резкий рост цен на твердое топливо. Местные жители утверждают, что уголь подорожал сразу на 10 тыс. тенге за тонну по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

По словам местных жителей, тонна угля сейчас стоит 28 тыс. тенге (с учетом доставки – 30 тыс.), тогда как в прошлом году цены были намного ниже – 18-20 тыс. за тонну. Люди возмущены ценами на твердое топливо.

"Нам на один сезон необходимо 5-6 тонн и теперь просто посчитайте. Это очень дорого, почему акимат не смотрит и контролирует цены, вообще непонятно. Нужно взять под контроль деятельность угольных тупиков, ставят цены как попало", – рассказал житель района Алмас Казыкенов.

В Управлении энергетики и ЖКХ Жетысуской области несколько другие данные. По их заверению, самый дорогой уголь в Семиречье стоит 26 тыс. тенге – но то только в тех районах, где нет железнодорожного сообщения. К ним как раз и относится Сарканский район.

"По области реализацией угля занимаются 38 угольных тупиков и складов (34 ж/д тупиков и четыре склада). В область в среднем за сутки поступает 12 вагонов – 828 тонн. По данным акиматов районов и городов, средняя стоимость угля составляет 16 500-17 200 тенге. В районах, не имеющих железнодорожного сообщения, цена достигает 22 000-26 500 тенге", – сообщили в профильном управлении.

При этом в акимате отметили, что в прошлом году цена за тонну угля составляла 14-15 тыс. тенге. Цена увеличена в связи с ростом прайса на перевозки вагонов КТЖ и из-за удорожания угля в разрезе. В целом, акимат обещает, что дефицита твердого топлива в области не будет.

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