Разработаны требования к китайским электроавтобусам, которые планируют закупить для Алматы

Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК подготовили проект правительства об утверждении Правил применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств, ввозимых на территорию РК и проведения оценки их соответствия, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила распространяется на новые электрические колесные транспортные средства категорий М3, марки "GRANTON", производства компании ZonsonSmartAutoCorporation (Китай), которые количестве 175 единиц закупает ТОО "Алматинский электроавтобусный парк №1".

Правила предусматривают применение процедуры предоставления документов об оценке соответствия обязательным требованиям, установленным техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства РК.

После чего предполагается первичная государственная регистрация завезенных электроавтобусов.

При этом указывается, что в свидетельстве о регистрации такого транспортного средства производится запись "ТС допускается эксплуатировать только на территории Республики Казахстан".

Как будет проходить регистрация

Документ предусматривает проведение оценки соответствия транспортного средства перед его выпуском в на дороги мегаполиса, которую будет проводить испытательная лаборатория после идентификации каждого транспортного средства в форме технической экспертизы.

При этом проверке подвергаются только комплектные транспортные средства.

Для этого автобусный парке должен подать в испытательную лабораторию заявку с приложением общего технического описания транспортного средства, необходимые для оформления свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства РК.

Испытательная лаборатория с момента регистрации заявки в течение трех рабочих дней дает согласие на оформление свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства или обоснованный отказ.

После чего испытательная лаборатория в течение пяти календарных дней осуществляет идентификацию транспортного средства, проводит техническую экспертизу его, оформляет и утверждает свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства РК оформляется на бланке испытательной лаборатории на бумажных носителях путем утверждения оттиском печати испытательной лаборатории.



Предусматривается, что постановление будет действовать до 15 октября 2023 года.

Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 июля.

Закупить новый транспорт Алматинский электроавтобусный парк планирует для улучшения ситуации с общественным транспортом.

В Алматы около 1,4 млн жителей передвигаются на общественном транспорте. Автобусный парк постоянно обновляется, однако все равно еще есть нехватка. В настоящее время в мегаполисе не хватает порядка 800 автобусов.