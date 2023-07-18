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Когда в Астане полностью решат проблему трехсменных и переполненных школ

Акимат, Астана, школы Фото: Zakon.kz
Руководитель городского управления образования Касымхан Сенгазыев в столичном маслихате 18 июля 2023 года рассказал, когда в Астане полностью решат проблему трехсменных и переполненных школ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Касымхан Сенгазыев отметил, что дефицит ученических мест – одна из главных проблем в системе образования города.

"На сегодня в столице функционируют 164 школы, в прошлом году в них обучались 236 тыс. детей. Но количество детей растет - принято более 27 тыс. заявлений в первый класс и в итоге количество учеников достигнет 256 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество учеников выросло на 20 тыс.", – сказал он.

В городе, по его данным, имеется 18 переполненных и восемь трехсменных школ.

"Для решения проблемы ведется строительство 11 новых школ на 15 700 ученических мест. К 1 сентября будут сданы в эксплуатацию четыре школы – на пересечении проспекта "Улы Дала" и улицы Сауран, пристройки к 44 и 59 школам, международная школа Spectrum. В целом, к концу года планируется снизить количество трехсменных и переполненных шести школ, в том числе пяти трехсменных школ. В их числе трехсменные 27, 53, 59, 84, 85 школы и переполненная 17 школа", – добавил спикер. 

Касымхан Сенгазыев подчеркнул, что в рамках "Комфортная школа" будет построено 24 школы, на сегодня уже 15 школ строятся, по остальным – проводятся конкурсные работы.

"Эти работы завершатся полностью в 2024-2025 годах и тогда будет полностью решена проблема переполненных и трехсменных школ в городе. Проблема двух аварийных школ будет решена в ближайшие два года. В том числе школы №12 до конца этого года, и школы №19 - в прошлом году признали аварийной, передали в управление строительства и осенью начнут проектирование", – заявил глава городского управления образования.

Эти все меры, уверен спикер, позволят в целом решить проблему дефицита ученических мест в столице.

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