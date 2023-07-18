В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

В ряде жилых секторов Алмалинского и Жетысуского районов Алматы временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

20 июля с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания:

в Алмалинском районе в контуре улиц Макатаева – Чайковского – Райымбека – Наурызбай батыра;

в контуре улиц Макатаева – Чайковского – Райымбека – Наурызбай батыра; в Жетысуском районе в квадрате улиц Райымбека – Желтоксан – железодорожные пути –Коммунальная.

По информации ГКП "Алматы су", холодную воду отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.