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В двух районах Алматы временно отключат холодную воду

В двух районах Алматы временно отключат холодную воду Фото: Zakon.kz
В ряде жилых секторов Алмалинского и Жетысуского районов Алматы временно отключат холодную воду, сообщает Zakon.kz.

20 июля с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания:

  • в Алмалинском районе в контуре улиц Макатаева – Чайковского – Райымбека – Наурызбай батыра;
  • в Жетысуском районе в квадрате улиц Райымбека – Желтоксан – железодорожные пути –Коммунальная.

По информации ГКП "Алматы су", холодную воду отключат из-за плановых ремонтных работ на сетях и объектах водоснабжения.

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