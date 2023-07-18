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Сотрудник акимата повесился в Талдыкоргане

Сотрудник акимата повесился в Талдыкоргане Фото: unsplash
Специалист отдела по развитию межэтнических отношений Управления общественного развития Жетысуской области покончил с собой по пока неизвестным причинам, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил корреспонденту Zakon.kz замруководителя управления общественного развития Елдар Сапаров, покойный Абилкаир Оралов работал главным специалистом отдела по развитию межэтнических отношений-секретариата Ассамблеи народа Казахстана.

Что могло послужить причиной суицида экс-чиновника, остается неизвестным. В Департаменте полиции Жетысуской области от комментариев воздержались.

Абилкаиру Оралову было 55 лет, он женат и воспитывал четверых детей. По словам коллег, никаких конфликтов и разногласий на работе у него не было.

В январе 2023 года жителей Западного Казахстана шокировала новость о том, что повесилась 22-летняя учительница начальных классов сельской школы. При этом родные считали, что довести девушку до отчаянного шага могли ее коллеги.

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