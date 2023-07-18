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Заросло бурьяном: состояние столичных кладбищ раскритиковал депутат

Заросло бурьяном: состояние столичных кладбищ раскритиковал депутат Фото: Zakon.kz
Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов требует навести порядок на кладбищах Астаны. По его словам, сейчас там все заросло бурьяном, нет камер и охраны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Каналимов выступил в ходе рассмотрения вопроса содержания мест захоронений.

"Честно сказать, коллеги, нужно навести порядок в этой системе у нас. Довести до ума. У нас нет полной информации о том, сколько кладбищ в Астане, начинается стройка и наталкиваются на захоронения, если честно, здесь нечего скрывать. Жагалау, Талдыкол - вся окрестность была в захоронениях. Я к чему веду разговор, во-первых, всю документацию по кладбищам довести до ума: не важно, открытая или закрытая, действует - не действует", - указал он.

Секретарь столичного маслихата также потребовал от районных акиматов информации о том, сколько потребуется средств на приведение мест захоронений в порядок. 

"Нужно сделать дефектовку по заборам, по внутреннему состоянию, освещению элементарно, сторожки, охраны, ничего нет у вас, ни камер. Элементарно, нет информации, что за кладбище - в каком году начали хоронить и в каком году закрыли, и сколько человек похоронены, схемы дорожек нет, как ходить. Никто не занимается внутренней уборкой, косьбу бурьяна для приличия сделайте, невозможно ходить, заросло все бурьяном. Или вы думаете, родные, потомки не ходят. Ходят, поминают, родительский день проводят", - заявил Каналимов.

Такую работу он просит сделать по всем кладбищам.

"Сделайте дефектовку и до осени все до ума довести - заборы, камеры, освещение, поставьте информационную табличку. Принципиально все проверю, поделю всем депутатам по два-три и по всем пройдемся", - заверил он. 

18 июля стало известно, что заканчиваются места в Национальном пантеоне и он нуждается в срочном расширении.

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