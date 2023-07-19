Крупнейшая криптобиржа прокомментировала увольнение сотрудников по всему миру
Крупнейшая криптобиржа Binance за последние недели уволила более 1000 сотрудников. Согласно данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, сокращения были глобальными, в том числе было уволено около трех десятков сотрудников службы поддержки клиентов в Индии.
В комментарии Zakon.kz в пресс-службе Binance отметили, что за последние шесть лет биржа выросла с 30 человек до почти 8000 сотрудников по всему миру.
"Сейчас, когда мы готовимся к следующему бычьему циклу, стало ясно, что нам необходимо сосредоточиться на плотности кадрового состава в организации, чтобы сохранить гибкость и динамичность". Пресс-служба Binance
В компании подчеркнули, что "речь идет не о сокращении штата, а о переоценке наличия необходимых специалистов и их опыта на ключевых должностях".
"Это включает в себя пересмотр некоторых продуктов, бизнес-подразделений, льгот и политики для обеспечения правильного распределения ресурсов с учетом меняющихся требований пользователей и регулирующих органов". Пресс-служба Binance
По данным WSJ, Binance сокращает рабочую силу из-за продолжающегося расследования Министерства юстиции США. При этом компания может потерять более трети своего персонала.
Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао опровергал информацию о том, что увольнения являются признаком внутренних волнений. На своей странице в Twitter он написал, что "поскольку рынки и глобальная среда для криптографии меняются, меняется и Binance.
"Наша организация развивается, а личные ситуации меняются, в каждой компании есть текучесть кадров". Чанпэн Чжао
За последние месяцы биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль, которая долгое время находилась в безвыходном положении. Так, в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на компанию и ее основателя Чанпэна Чжао.
Binance обвинили в работе в качестве незарегистрированной биржи, искажении сведений о контроле и надзоре за торговлей на платформе, а также торговле незарегистрированными криптоактивами Binance, включая биржевые токены BNB, стейблкоины Binance USD (BUSD).
Позже бирже было отказано в лицензии на работу в Европе. По информации WSJ, не так давно из компании уволился ряд высокопоставленных сотрудников, в том числе главный юрисконсульт компании, директор по стратегии и глава отдела расследований. Ранее казахстанские эксперты прокомментировали, куда могут переместиться криптобиржи Binance по всему миру и как проблемы биржи в США могут повлиять на казахстанских клиентов.