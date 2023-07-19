Крупнейшая криптобиржа прокомментировала увольнение сотрудников по всему миру

Binance сокращает сотрудников из-за продолжающегося расследования Министерства юстиции США, с чем это, связано Zakon.kz прокомментировал представитель биржи.

Крупнейшая криптобиржа Binance за последние недели уволила более 1000 сотрудников. Согласно данным источников, на которые ссылается The Wall Street Journal, сокращения были глобальными, в том числе было уволено около трех десятков сотрудников службы поддержки клиентов в Индии.

В комментарии Zakon.kz в пресс-службе Binance отметили, что за последние шесть лет биржа выросла с 30 человек до почти 8000 сотрудников по всему миру.

"Сейчас, когда мы готовимся к следующему бычьему циклу, стало ясно, что нам необходимо сосредоточиться на плотности кадрового состава в организации, чтобы сохранить гибкость и динамичность". Пресс-служба Binance

В компании подчеркнули, что "речь идет не о сокращении штата, а о переоценке наличия необходимых специалистов и их опыта на ключевых должностях".

"Это включает в себя пересмотр некоторых продуктов, бизнес-подразделений, льгот и политики для обеспечения правильного распределения ресурсов с учетом меняющихся требований пользователей и регулирующих органов". Пресс-служба Binance

По данным WSJ, Binance сокращает рабочую силу из-за продолжающегося расследования Министерства юстиции США. При этом компания может потерять более трети своего персонала.

Ранее основатель Binance Чанпэн Чжао опровергал информацию о том, что увольнения являются признаком внутренних волнений. На своей странице в Twitter он написал, что "поскольку рынки и глобальная среда для криптографии меняются, меняется и Binance.

"Наша организация развивается, а личные ситуации меняются, в каждой компании есть текучесть кадров". Чанпэн Чжао

За последние месяцы биржа стала объектом ряда действий со стороны регулирующих органов США, пытающихся контролировать отрасль, которая долгое время находилась в безвыходном положении. Так, в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам подала в суд на компанию и ее основателя Чанпэна Чжао.

Binance обвинили в работе в качестве незарегистрированной биржи, искажении сведений о контроле и надзоре за торговлей на платформе, а также торговле незарегистрированными криптоактивами Binance, включая биржевые токены BNB, стейблкоины Binance USD (BUSD).

Позже бирже было отказано в лицензии на работу в Европе. По информации WSJ, не так давно из компании уволился ряд высокопоставленных сотрудников, в том числе главный юрисконсульт компании, директор по стратегии и глава отдела расследований. Ранее казахстанские эксперты прокомментировали, куда могут переместиться криптобиржи Binance по всему миру и как проблемы биржи в США могут повлиять на казахстанских клиентов.