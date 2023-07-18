Итоги дня: Тореали вышел на свободу, Кудебаев получил дополнительный срок, побег опасного преступника

Задержанный 14 июня Торегали Тореали вышел на свободу. Серик Кудебаев получил новый срок за незаконное пересечение государственной границы. В Карагандинской области из медучреждения сбежал осужденный за тяжкое преступление. Главные новости за 18 июля – в подборке Zakon.kz.

Торегали Тореали вышел на свободу

Известный казахстанский певец Торегали Тореали вышел на свободу. Об этом сообщила адвокат артиста Эльнура Кишкенебаева. Исполнителя задержали полицейские в Алматы 14 июня. Тогда эта новость вызвала большой резонанс в обществе.

Серик Кудебаев получил дополнительный срок за побег из страны

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев получил новый срок за незаконное пересечение государственной границы. Приговор огласила судья Асем Елемес. Она не поддержала просьбу адвоката назначить Кудебаеву штраф и вынесла более суровое наказание – дополнительный срок.

"Судом исследованы все материалы дела. Установлено, что Серик Кудебаев умышленно пересек границу Казахстана, нарушив закон. Тем самым после задержания его экстрадировали в страну. Поэтому назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Назначить содержание в средней безопасности. Новый срок прибавить к ранее вынесенному – 10 годам лишения свободы". Судья Асем Елемес

Опасный преступник сбежал из медучреждения в Карагандинской области

В Карагандинской области минувшей ночью из медицинского учреждения сбежал осужденный за тяжкое преступление. По данным ДП региона, беглецу 35 лет, является уроженцем ЗКО.

Чуть позднее стало известно, что оперативные сотрудники ДУИС и ДП задержали сбежавшего осужденного в гаражном массиве и доставили в полицию.

В ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям добавили, что по этому факту областной департамент полиции проводит досудебное расследование по ст. 426 УК РК (побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи). Также ДУИС начал служебную проверку в связи с побегом осужденного. Другие подробности расследования не разглашают в соответствии со ст. 201 УПК РК.

Причины дефицита бензина АИ-95 назвали в "КазМунайГазе"

Заместитель председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Дмитрий Макеев объяснил отсутствие бензина марки АИ-95 на некоторых АЗС страны. По его словам, это, в первую очередь, связано с логистикой. В пример он привел доставку ГСМ с запада в южные регионы, которая может занять две недели.

"То есть сам продукт есть, он сейчас находится в движении, на подходе. Страна у нас очень большая, расстояния очень большие, и именно логистика занимает определенное время". Дмитрий Макеев

Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге

Депутат Мажилиса Парламента РК от партии Respublica Нургуль Тау заявила, что детский лагерь "Арман дала", который находился на территории сауны, получил из бюджета 107,8 млн тенге. По ее словам, в детском лагере не были созданы условия для отдыха детей, были допущены серьезные нарушения.

Бесплатные путевки в этот лагерь получили дети из социально уязвимых семей Алматы, однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.

Антикор в деле

Руководителя Департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области МСХ РК и его пособника подозревают в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге.

По данным Антикора, деньги предназначались за содействие в предоставлении земельного участка для коммерческой застройки в Туркестане. С санкции следственного суда подозреваемые заключены под стражу, досудебное расследование продолжается.

Антикоррупционная служба по Туркестанской области ведет досудебное расследование в отношении и. о. замруководителя регионального управления цифровизации, которого подозревают в получении взятки в сумме 10 млн тенге за заключение договора о государственных закупках на оказание услуг информатизации и цифровизации госорганов, беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

По данным Антикора, общая сумма договора составляет почти 280 млн тенге. Следственный суд отправил подозреваемого под стражу. Досудебное расследование продолжается.

АФМ: Более 769 млн тенге ущерба нанесла финпирамида Chia Tai Pharmaceutical

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Западно-Казахстанской области проводит досудебное расследование в отношении представителей компании Chia Tai Pharmaceutical по факту руководства финансовой пирамидой. По данным агентства, данная компания позиционировала себя как инвестиционная и обещала высокий и стабильный доход.

В АФМ отметили, что Chia Tai Pharmaceutical привлекала деньги физических лиц без использования их на предпринимательскую деятельность и перераспределяла их между участниками. Сумма ущерба на сегодня составляет более 769 млн тенге.

Транспортная полиция долгое время укрывала факты краж рельсов в Жамбылской области

В Карагандинском отделении АО "НК "КТЖ" установлено воровство материалов, предназначенных для улучшения состояния ж/д путей, в составе группы лиц в Жамбылском регионе. В распространяемом сообщении Главной транспортной прокуратуры сказано, что на данном участке всего зарегистрировано 17 эпизодов с ущербом на общую сумму свыше 5 млн тенге.

По версии следствия, 13 краж из этого списка укрывались от учета должностными лицами полиции на станции "Тараз". В основном, похищены более 5 тыс. единиц скреплений "ФОССЛО" на действующих ж/д линиях. Эти ключевые детали предназначены для надежного соединения рельсов с его основанием и обеспечивают безопасность высокоскоростного движения.

Жителям каких трех регионов Казахстана чаще всего не хватает денег до зарплаты

Жители Астаны, Туркестанской и Жамбылской областей больше всех берут займы до зарплаты. Они берут краткосрочные микрокредиты "до зарплаты" на самые крупные в стране суммы. Самыми скромными в своих запросах, по наблюдениям специалистов МФО, являются жители Костанайской области, Павлодарской и Актюбинской областей, а также Восточно-Казахстанской и Алматинской областей.

По словам специалистов финорганизации, около 85% в регионах пользуются микрокредитами регулярно и, соответственно, погашают их без просрочек. Подробнее читайте здесь.

На каком этапе реконструкция моста через реку Есентай по пр. аль-Фараби в Алматы

В Алматы завершен первый этап реконструкции моста через реку Есентай по пр. аль-Фараби. Было демонтировано девять рядов балок в количестве 27 штук. Следующим этапом, до 7 августа, пройдет демонтаж 33 балок, а до 30 августа – еще 36.

Для подобных строительно-монтажных работ обычно требуется девять месяцев, но по поручению акима Алматы Ерболата Досаева работы будут завершены в ускоренном темпе – за лето, чтобы избежать пробок и сократить неудобство для горожан. Для этого задействованы несколько строительных бригад, которые работают и днем и ночью.

Нашли секретный проезд: из-за пробок на аль-Фараби в Алматы водители ездят по тротуару

Алматинские водители отчаянно пытаются выбраться из пробок на ремонтируемом пр. аль-Фараби. Чтобы хоть как-то сэкономить время, некоторые автомобилисты начали ездить по тротуарам.

Видеозапись, на которой показано, как алматинские автомобилисты всеми правдами и неправдами пытаются выбраться из заторов на пр. аль-Фараби, опубликовали в соцсетях. Подробнее читайте здесь.

Телевидение и радио отключат в Казахстане

В Казахстане временно остановят вещание телеканалы и радиостанции. Как уточнили в АО "Казтелерадио", планово-профилактические работы с отключением телерадиовещания спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей пройдут 19 июля с 3:00 до 17:00.

Казахстанский школьник изобрел умную сумку для плохих дорог

Ученик школы "Төрткүл" в Туркестане Айтуар Советбек придумал "умную" сумку с дистанционным управлением. Она может двигаться даже по плохим дорогам. Школьник уже протестировал свое изобретение и продемонстрировал его на уроке.

По данным Министерства просвещения РК, создать "умную" сумку Айтуар решил после того, как год назад попал в автомобильную аварию и перенес сложную операцию. Врачи запретили юноше поднимать тяжести. Поэтому он разработал специальную сумку, чтобы ходить в школу со своими учебниками и тетрадями.

Какие специальности наиболее популярны среди казахстанских абитуриентов

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, что с начала приема на конкурс грантов поступило 65 тыс. заявлений. Больше всего абитуриентов хотят поступить в вузы Алматы (25 тыс. заявлений), на втором месте Астана (12 тыс.), на третьем – Карагандинская область (3,5 тыс.)

По его словам, самыми популярными среди абитуриентов остаются направления "Педагогические науки" (17 тыс. заявлений), "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" (12 тыс.) и "Информационно-коммуникационные технологии" (9 тыс.)

Алматинцев предупредили о 42-градусной жаре

Жителей и гостей Алматы предупредили о предстоящей в среду, 19 июля, сильной жаре. По данным ДЧС южной столицы, ссылающегося на штормовое предупреждение РГП "Казгидромет", в городе ожидается сильная жара в 40-42°C, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Впервые за 15 лет в Карагандинском зоопарке родились тигрята

Администрация Карагандинского зоопарка рассказала о пополнении в семье тигров – Батыра и Мии. Двое тигрят появились на свет в июне. Малыши здоровы, активны и находятся возле мамы.

Отмечается, что за последние более чем 15 лет это первый приплод у тигров в Карагандинском зоопарке.

В семье тигров пополнение! Еще в июне у пары Батыра и Мии появились на свет двое тигрят".

Спорт

В Бостаде (Швеция) стартовал турнир серии АТР 250. В парном разряде продолжает выступление Александр Недовесов. Казахстанский теннисист в паре с эквадорцем Гонсало Эскобаром одержали победу в первом круге основной сетки. В стартовом раунде казахстанско-эквадорский дуэт одержал победу над хозяевами корта Лео Борг - Симон Фройнд со счетом 6:1, 6:4.

Российский конькобежец Никита Клевченя станет новым членом казахстанской сборной. Его исключили из состава кандидатов на участие в сборной РФ. О переходе Клевчени в сборную Казахстана сообщил глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев. 23-летний конькобежец теперь будет тренироваться под руководством своего отца Сергея Клевчени, которого ранее пригласили в качестве одного из наставников казахстанской команды.

В Улан-Баторе (Монголия) продолжается мировое первенство по джиу-джитсу. После второго дня соревнований казахстанские спортсмены возглавили список лучших команд. Сборная Казахстана вышла на первое место в общекомандном зачете, оставив позади представителей Франции и Таиланда. В копилке наших спортсменов – восемь медалей: две золотые, две серебряные и четыре бронзовые.

В японском городе Фукуока продолжился розыгрыш медалей в трех дисциплинах артистического плавания. В дисциплине мужское произвольное соло казахстанец Эдуард Ким по итогам предварительного выступления вошел в финал на втором месте, уступив только американцу Kenneth Gaudet.

Интересное в мире

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировала представительницу США Сидней Дорсил на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Теннисистка прошла тестирование во время соревнований в Лиме (Перу), в ноябре 2022 года. В пробе А были обнаружены болденон и его метаболиты, которые входят в запрещённый список Всемирного антидопингового агентства.

Ученые нашли новый препарат, замедляющий прогрессирование болезни Альцгеймера, и некоторые эксперты назвали его "поворотным пунктом" в борьбе с этим заболеванием. Исследование показало, что применение донанемаба замедляет клиническое ухудшение болезни на 35%. Также установлено, что препарат позволяет пациентам с диагнозом продолжать выполнять повседневные задачи, такие как управление финансами, прием лекарств, поход в магазин или уборка.

Бывший гендиректор компаний Paramount и 20th Century Fox Барри Диллер выступил с грозным предупреждением о том, что может произойти, если спор актеров и сценаристов с продюсерами не будут разрешен в ближайшее время. По его словам, спор не будет урегулирован до Рождества (25 декабря), поэтому для зрителей не будет большого выбора перед телевизорами и в кинотеатрах. Диллер считает, что соглашение должно быть достигнуто к 1 сентября, чтобы избежать возможности "абсолютного краха".

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О государственном языке Кыргызской Республики". Согласно документу, кыргызский язык является государственным языком. Закон определяет порядок применения языка.

В WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет пользователям начинать чаты с незнакомыми людьми с помощью поиска их телефонных номеров, не сохраняя их в адресной книге. Эта функция делает общение с неизвестными номерами более простым и конфиденциальным. Она доступна пользователям, установившим последние версии WhatsApp для iOS и Android, сообщили специалисты портала WaBetaInfo.

Европа готовится к рекордной жаре. Сильная жара уже вызвала лесные пожары в Испании и Греции, а туристов предупреждают об опасности поездок в Европу. Жара, охватившая Южную Европу, еще более усилится – ожидается, что температура воздуха достигнет 46°C. Испания, Италия и Греция "будут испепелены", Европейское космическое агентство предупредило, что Франция, Германия и Польша также столкнутся с экстремальной жарой в ближайшие дни.