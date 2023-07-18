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Законодательство РК

СМИ: Россия направила Казахстану запрос об экстрадиции Кислицина

СМИ: Россия направила Казахстану запрос об экстрадиции Кислицина Фото: gov.kz
Россия и США намерены требовать от Казахстана выдачи задержанного в Алматы сотрудника российской компании F.A.C.C.T. Никиты Кислицина, обвиняемого в незаконном доступе к охраняемой информации, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

Агентство ссылается на начальника службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РК Нурдаулета Суиндикова.

По его словам, выдачу также требуют США, но официальный запрос от Вашингтона пока не поступил.

По информации представителя генпрокуратуры, американские власти обвиняют Кислицина в неправомерном доступе к защищенной информации, аналогичные преступления инкриминируются ему российской стороной.

Как передает агентство, Суиндиков уточнил, что Казахстан рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Генпрокуратуру РК.

В конце июня бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане. Представитель Генпрокуратуры тогда отметил, что если Кислицин подаст заявление на убежище, весь процесс немного затянется. Он добавил, что Россия также направила запрос Казахстану, в котором просит не выдавать Никиту Кислицина американцам.

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