СМИ: Россия направила Казахстану запрос об экстрадиции Кислицина
Об этом пишет РИА Новости.
Агентство ссылается на начальника службы международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РК Нурдаулета Суиндикова.
По его словам, выдачу также требуют США, но официальный запрос от Вашингтона пока не поступил.
По информации представителя генпрокуратуры, американские власти обвиняют Кислицина в неправомерном доступе к защищенной информации, аналогичные преступления инкриминируются ему российской стороной.
Как передает агентство, Суиндиков уточнил, что Казахстан рассмотрит возможность экстрадиции Кислицина в соответствии с требованиями международных договоров и национального законодательства.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в Генпрокуратуру РК.
В конце июня бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане. Представитель Генпрокуратуры тогда отметил, что если Кислицин подаст заявление на убежище, весь процесс немного затянется. Он добавил, что Россия также направила запрос Казахстану, в котором просит не выдавать Никиту Кислицина американцам.