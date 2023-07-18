В Алматы запустят 10 новых пригородных маршрутов

Акиматом города Алматы в 2023 году планируется запустить 10 новых пригородных маршрутов, сообщает Zakon.kz.

Они охватят ряд населенных пунктов в Талгарском, Илийском, Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области, расположенных в радиусе 50 км от черты города, передает пресс-служба акимата.

Маршруты будут курсировать по направлениям рынок "Жетысу" - поселок Даулет, железнодорожный вокзал Алматы-1 - поселок Туганбай, Нура, железнодорожный вокзал Алматы-2 - комплекс "Султан" в поселке Туздыбастау, станция метро "Райымбек батыра" - поселок Еламан, автовокзал "Саяхат" – поселок Карой, Северное кольцо рынок "Салем" - поселок Исаево, торговый дом "Адем" - поселок Батыр. Также с разворотной площадки на пересечении улиц Толе би - Яссауи будут организованы несколько маршрутов в направлении населенных пунктов Каргалы, Шамалган и Мынбаев.

Вместе с тем в текущем году открыт новый городской маршрут №9 и запланировано открытие двух новых маршрутов №97 и №89.

Новые маршруты будут относиться к социально-значимым сообщениям и подлежать субсидированию в целях обеспечения доступности проезда на общественном транспорте для населения.

"Следует отметить, что согласно "Программе развития города Алматы до 2025 года и среднесрочным перспективам до 2030 года" до конца 2024 года акимат города Алматы планирует организовать 30 новых пригородных маршрутов". Пресс-служба акимата города Алматы

На сегодняшний день Управлением городской мобильности разработан проект постановления об утверждении маршрутов и включению их в реестр социально значимых маршрутов. С документом можно ознакомиться на портале открытых нормативно-правовых актов www.legalacts.kz. Конкурс на определения перевозчика и срока запуска данных маршрутов будет определен после утверждения документа Маслихатом города.

Ранее акимат Алматы заверил жителей города, что дорожные работы на проспекте аль-Фараби завершат до начала учебного года.