Ситуация в Украине: Минкультуры популяризирует английский язык, ЕС осуждает прекращение зерновой сделки

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В России заявили, что будут разбираться в том, "в какой степени в подготовку теракта на Крымском мосту были вовлечены британские спецслужбы". В ООН констатировали, что ни одно судно сейчас не движется из Украины или в ее сторону в рамках зерновой инициативы, сообщает Zakon.kz.

Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения, - так президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Крымский мост;

В Белом доме сообщили, что Вашингтон не готов приписать ответственность за атаку на Крымский мост "какой-либо стороне конфликта в Украине";

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия будет разбираться в том, "в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы". МИД Великобритании отвергает обвинения;

Стороны конфликта в Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты, так МИД КНР прокомментировал атаку на Крымский мост;

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева - это удары возмездия за теракт на Крымском мосту;

Также Песков отметил, что попытки продолжить зерновую сделку без участия РФ должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий, прокомментировал ситуацию;

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Фиданом итоги совместной работы в рамках "зерновой сделки". Министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам - МИД РФ;

Ни одно судно сейчас не движется из Украины или в ее сторону в рамках зерновой инициативы — офис координатора ООН;

ЕС однозначно осуждает решение России о прекращении Черноморской зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в России;

Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий;

Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее зерновой сделки с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем, пишет Cape Times со ссылкой на офис президента.

США выделяют Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства после решения России по зерновой сделке;

Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на популяризацию английского языка в стране. Читайте также СМИ: Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения и легализовал ЧВК "Вагнер" Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума Бум "однодневных браков" образовался в сельских районах Китая

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