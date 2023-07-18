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Ситуация в Украине: Минкультуры популяризирует английский язык, ЕС осуждает прекращение зерновой сделки

Ситуация в Украине 18 июля Фото: pxhere
В России заявили, что будут разбираться в том, "в какой степени в подготовку теракта на Крымском мосту были вовлечены британские спецслужбы". В ООН констатировали, что ни одно судно сейчас не движется из Украины или в ее сторону в рамках зерновой инициативы, сообщает Zakon.kz.
  • Ответ со стороны России на теракт, конечно, будет, Минобороны России уже готовит соответствующие предложения, - так президент России Владимир Путин прокомментировал атаку на Крымский мост;
  • В Белом доме сообщили, что Вашингтон не готов приписать ответственность за атаку на Крымский мост "какой-либо стороне конфликта в Украине";
  • Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Россия будет разбираться в том, "в какой степени в подготовку и осуществление этого теракта были вовлечены западные, в частности британские, спецслужбы". МИД Великобритании отвергает обвинения;
  • Стороны конфликта в Украине должны воздерживаться от нападений на гражданские объекты, так МИД КНР прокомментировал атаку на Крымский мост;
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ночные удары высокоточным оружием морского базирования по объектам в районе Одессы и Николаева - это удары возмездия за теракт на Крымском мосту;
  • Также Песков отметил, что попытки продолжить зерновую сделку без участия РФ должны учитывать риски, связанные с тем, что маршрут вывоза зерна проходит вблизи района боевых действий, прокомментировал ситуацию;
  • Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Фиданом итоги совместной работы в рамках "зерновой сделки". Министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам - МИД РФ;
  • Ни одно судно сейчас не движется из Украины или в ее сторону в рамках зерновой инициативы — офис координатора ООН;
  • ЕС однозначно осуждает решение России о прекращении Черноморской зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в России;
  • Польша не будет открывать свой рынок для украинского зерна после прекращения действия "зерновой сделки", заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий;
  • Президент ЮАР Сирил Рамафоса планирует обсудить будущее зерновой сделки с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также с генсеком ООН Антониу Гутерришем, пишет Cape Times со ссылкой на офис президента.
  • США выделяют Украине $250 млн на поддержку сельского хозяйства после решения России по зерновой сделке;
  • Министерство культуры Украины подготовило план действий, направленных на популяризацию английского языка в стране.

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