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Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду

Прибыл с рабочим визитом в Джидду Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, сообщает Zakon.kz.

В аэропорту Президента Казахстана встретили заместитель губернатора провинции Мекка принц Бадр бен Султан бен Абдельазиз Аль Сауд, губернатор провинции Джидда Салих бен Али Ат-Турки, передает Акорда.

Ранее президент Казахстана посетил мечеть Пророка Мухаммеда в Медине.

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