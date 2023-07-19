Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Хранителя двух святынь – Короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда прибыл с рабочим визитом в Джидду, сообщает Zakon.kz.

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