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Маск попросил раскрыть информацию, как расходуются средства, выделенные Украине

Маск попросил раскрыть информацию, как расходуются средства на помощь Украине Фото: Zakon.kz
Американский предприниматель Илон Маск призывает раскрыть информацию о том, на что именно тратятся средства, которые США выделяют Украине, сообщает Zakon.kz.

Свой призыв миллиардер опубликовал в Twitter.

"Было бы славно, если бы общественность имела хоть какое-то понятие о том, как тратятся деньги", - написал он в Twitter, комментируя публикацию об очередном пакете американской военной помощи Киеву.

Заявление бизнесмен сделал на фоне объявления о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов со стороны США.

7 июля Белый дом объявил о передаче Киеву кассетных боеприпасов. 13 июля в Пентагоне заявили, что вооружение уже находится в Украине. До этого в американском военном ведомстве сообщали, что риски для гражданского населения, связанные с применением кассетных боеприпасов украинской армией, не превышают обеспокоенности по поводу победы России в конфликте в Украине.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер объяснил, почему Украину пока не возьмут в НАТО.

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Ситуация в Украине Маск Илон США
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