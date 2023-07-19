Малыш-богатырь родился в Уральске

Жительница Уральска родила малыша весом шесть килограммов и 170 граммов. Мама и младенец готовятся к выписке, сообщает Zakon.kz.

В роддоме многопрофильной больницы Уральска на свет появился малыш-богатырь. Вес новорожденного превысил шесть кг, рост маленького крепыша тоже не маленький – 63 см, передает AstanaTV.

Это третий ребенок для мамы, рассказали врачи. Первые два ребенка у женщины тоже были крупными: четыре и пять килограммов. Крупные детки нуждаются в особом внимании при рождении, отмечает врач-гинеколог Тимур Мухамедьяров.

"Родила самостоятельно, состояние стабильное, что у ребёнка, что у мамы, планируется завтра на выписку. На родах присутствовало два акушера-гинеколога, бригада неонатологов, то есть весь состав отделения работал вместе с ней. Учитывая, что есть фактор риска, крупный плод, есть факт кровотечения", – говорит врач.

Ранее в Шымкенте родились маленькие богатыри. Так в мегаполисе на свет появился младенец весом шесть килограммов и 50 граммов. Событие произошло 24 апреля. В начале мая в том же городе родился мальчик весом шесть килограммов.