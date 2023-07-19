Двух тонущих в пруду детей спас мужчина в Абайской области

Житель Абайской области вытащил из воды двух тонущих детей восьми и девяти лет, сообщает Zakon.kz.

Трагедией чуть не закончилось купание в пруду Веселовский для ребят. Вечером 17 июля дети начали тонуть во время купания, в этот момент их заметил местный житель Сергей Бердюгин. Мужчина вытащил детей из воды, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

После спасения ребят передали медикам, которые приняли решение о госпитализации детей, проведя осмотр пострадавших. Врачи рассказали, что состояние их удовлетворительное.

15 июля в Павлодаре наградили 20-летнего студента Асана Асаинова, который несколькими днями ранее спас из воду двух тонущих подростков.