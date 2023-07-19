Жители Талдыкоргана требуют заменить асфальт на одной из улиц города

Жители улицы Хан Танири Талдыкоргана возмущены качеством постеленного недавно асфальта. По словам жителей, покрытие можно снять без труда руками. Они требуют срочной замены полотна, сообщает Zakon.kz.

Ремонта на своей улице жители Хан Танири ждали 30 лет. Но когда, наконец, дождались, летом этого года, были откровенно разочарованы и возмущены: качество асфальта, уложенного дорожниками, никуда не годится, передает КТК.

"Ну вот, прошло три дня – и дорога валится. Валится! Слезы у нас на глазах. Просто зла не хватает. Как можно так к людям относиться не по-человечески? Весь асфальт некачественный. Вот, некачественный. Просто ходишь, и он рассыпается. Хочется, чтобы переделали работу". Вера Баталова, жительница Талдыкоргана

Местные жители уверены, что в ходе строительства были нарушены технологии укладки асфальта. Дополнительная нагрузка на некачественную проезжую часть окончательно разрушит новое покрытие, считают они.

"Неподалеку здесь строительная фирма. Потому по этой улице часто ездят грузовые машины. Уже сейчас видно, как они продавили асфальт. А что будет дальше? Пару дней – и от асфальта не останется и следа. Как можно такую некачественную работу принимать?". Роза Жылкайдарова, жительница Талдыкоргана

В акимате города уверяют, что объект все еще не принят в эксплуатацию и есть время на устранение дефектов.

"Объект на сегодняшний день еще не принят в эксплуатацию. Никакие финансовые суммы на сегодняшний день не были выплачены. Хотел бы как раз успокоить жителей города Талдыкоргана. Почему? Потому что срок гарантии данного объекта у нас два года. В течение двух лет вдруг какие-то образуются дефекты, ямы и еще какие-то дефекты, то в течение двух лет подрядная организация ТОО "Марлен-А" за свой счет будет устранять данные дефекты". Арман Укунов, главный специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талдыкоргана

Впервые о нарушениях во время укладки дороги местные жители заговорили в начале июля, спустя неделю после того, как ремонт на улице Хан Танири был завершен. Тогда некоторые высказали мнение, что вместо положенного асфальта дорожники засыпали большим количеством песка.