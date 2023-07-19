В центр адаптации отправили пятерых детей полицейские ВКО

Полицейские Восточно-Казахстанской области отправили в центр адаптации несовершеннолетних пять детей, которые находились в ночное время на улице без присмотра, сообщает Zakon.kz.

За первый день акции "Дети в ночном городе" сотрудники полиции выявили 66 нарушений. Оперативные мероприятия начались в регионе 17 июля, в этот день пятерых детей забрали в центр адаптации. Их родителей могут лишить прав, передает YК-news.

"К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть семилетний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы". Пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, полицейские выявили 15 случаев неисполнение обязанностей по воспитанию детей, четыре хулиганства, которые совершили несовершеннолетние, три случая появления в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков и 44 случая нахождения несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.

В тот же день, 17 июля, в Таразе полицейские выявили двух несовершеннолетних за рулем отцовских авто. Полицейские остановили Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne: как оказалось, за рулем находятся подростки 17 и 15 лет.