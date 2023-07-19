Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В центр адаптации отправили пятерых детей полицейские ВКО

В центр адаптации отправили пятерых детей полицейские ВКО Фото: пресс-служба ДП ВКО
Полицейские Восточно-Казахстанской области отправили в центр адаптации несовершеннолетних пять детей, которые находились в ночное время на улице без присмотра, сообщает Zakon.kz.

За первый день акции "Дети в ночном городе" сотрудники полиции выявили 66 нарушений. Оперативные мероприятия начались в регионе 17 июля, в этот день пятерых детей забрали в центр адаптации. Их родителей могут лишить прав, передает YК-news.

"К примеру, сотрудникам ОП Глубоковского района поступила информация, что в Белоусовке женщина, у которой есть семилетний ребенок, систематически злоупотребляет алкоголем, за ребенком не следит. Несовершеннолетнего забрали и отправили в ЦАН. Женщину могут лишить родительских прав. Сейчас для этого собирают необходимые документы". Пресс-служба ДП ВКО

Кроме того, полицейские выявили 15 случаев неисполнение обязанностей по воспитанию детей, четыре хулиганства, которые совершили несовершеннолетние, три случая появления в общественных местах в состоянии опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольных напитков и 44 случая нахождения несовершеннолетних без законного представителя вне жилища с 23:00 до 6:00.

В тот же день, 17 июля, в Таразе полицейские выявили двух несовершеннолетних за рулем отцовских авто. Полицейские остановили Toyota Land Cruiser и Porsche Cayenne: как оказалось, за рулем находятся подростки 17 и 15 лет.

Читайте также

Двух тонущих в пруду детей спас мужчина в Абайской области

В Костанайской области мужчина насмерть забил односельчанина

В Костанае вынесли приговор воспитательнице детсада

Мария Мельникова
Восточно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления