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Два года тюрьмы грозит двум жителям Туркестанской области за выращивание конопли

Два года тюрьмы грозит двум жителям Туркестанской области за выращивание конопли Фото: Zakon.kz
Полицейские Туркестанской области задержали двух братьев, которые выращивали коноплю на своих огородах. Мужчинам грозит по два года тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности сотрудники полиции нашли в домах двух мужчин 1359 кустов культивированной конопли. Об этом сообщает AstanaTV.

"Обнаружили в доме одного из подозреваемых 1300 кустов наркосодержащего растения, похожего на коноплю. При обыске в доме его младшего брата оперативники изъяли 59 культивированных кустов наркосодержащего растения. Согласно заключению экспертов, изъятые кусты оказались коноплей, общим весом свыше 55 кг". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как сообщили в полиции, оба брата задержаны, они ранее были судимы. Сейчас им грозит срок по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

В начале июля полицейские Карагандинской области уничтожили 7291 куст конопли и шесть мешков высушенной марихуаны. Все это они нашли на приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя.

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Мария Мельникова
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