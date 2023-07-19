Два года тюрьмы грозит двум жителям Туркестанской области за выращивание конопли

Полицейские Туркестанской области задержали двух братьев, которые выращивали коноплю на своих огородах. Мужчинам грозит по два года тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

В общей сложности сотрудники полиции нашли в домах двух мужчин 1359 кустов культивированной конопли. Об этом сообщает AstanaTV.

"Обнаружили в доме одного из подозреваемых 1300 кустов наркосодержащего растения, похожего на коноплю. При обыске в доме его младшего брата оперативники изъяли 59 культивированных кустов наркосодержащего растения. Согласно заключению экспертов, изъятые кусты оказались коноплей, общим весом свыше 55 кг". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Как сообщили в полиции, оба брата задержаны, они ранее были судимы. Сейчас им грозит срок по статье 300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества".

В начале июля полицейские Карагандинской области уничтожили 7291 куст конопли и шесть мешков высушенной марихуаны. Все это они нашли на приусадебном участке частного дома 62-летнего местного жителя.