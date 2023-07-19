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На ремонт МАЭК выделили 4,9 млрд тенге из резерва правительства

На ремонт МАЭК выделили 4,9 млрд тенге из резерва правительства Фото: пресс-служба правительства
Из резервных активов правительства было выделено 4,9 млрд тенге для ремонта на ТОО "МАЭК" Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК". Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать его надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.


На ремонт МАЭК выделили 4,9 млрд тенге из резерва правительства

Фото: пресс-служба правительства


Ранее госкомиссия выявила системные недостатки в работе МАЭК и Атырауской НПЗ. В Кабмине приняли решение принять меры. В частности, по модернизации и реконструкции ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

Ранее пресс-служба ТОО "МАЭК" прокомментировала ситуацию на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На предприятии сообщили, что 3 июля в 17:31 на ТЭС (теплоэлектростанция) остановили блок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла.

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Правительство РК Атырауская область Мангистауская область
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