На ремонт МАЭК выделили 4,9 млрд тенге из резерва правительства

Из резервных активов правительства было выделено 4,9 млрд тенге для ремонта на ТОО "МАЭК" Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Финансирование выделено на приобретение необходимого вспомогательного оборудования и узлов (компонентов), перечень которых был представлен ТОО "МАЭК". Замена находящихся в аварийном состоянии составных частей позволит поддерживать техническое состояние и работоспособность оборудования и контролировать его надежность и безопасность при эксплуатации с минимизацией рисков отключения генерирующего оборудования электростанций и ввода ограничений для потребителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.





Фото: пресс-служба правительства





Ранее госкомиссия выявила системные недостатки в работе МАЭК и Атырауской НПЗ. В Кабмине приняли решение принять меры. В частности, по модернизации и реконструкции ТОО "МАЭК", усиление западной энергетической зоны, обеспечение стабильного внешнего электроснабжения АНПЗ и строительство там собственного энергоисточника, соединение западной зоны с Единой электроэнергетической системой Казахстана и т.д.

Ранее пресс-служба ТОО "МАЭК" прокомментировала ситуацию на Мангистауском атомном энергетическом комбинате. На предприятии сообщили, что 3 июля в 17:31 на ТЭС (теплоэлектростанция) остановили блок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла.