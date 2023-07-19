Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в трех городах

Повышенный уровень загрязнения воздуха прогнозируют в трех городах Фото: скриншот с видео
Синоптики прогнозируют высокий уровень содержания вредных веществ 19 июля в воздухе городов Алматы, Усть-Каменогорска и Риддера, сообщает Zakon.kz.

По прогнозам специалистов Казгидромета, в среду, 19 июля, в Алматы, Усть-Каменогорске и Риддере будут неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) с повышенным содержанием вредных примесей в воздухе.

Неблагоприятные метеоусловия представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне жителей и гостей Алматы предупредили о предстоящей в среду, 19 июля, сильной жаре. Столбик термометра поднимется до 42 градусов.

Читайте также

Транспортная прокуратура отменила запрет, введенный КТЖ

Дом с видом на озеро: собственное мнение о перспективе поселиться в квартире мечты

Блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте

Мария Мельникова
Алматы Риддер Усть-Каменогорск
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
финансы, астрология, прогноз
Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления