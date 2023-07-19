Особенных детей и сирот держали запертыми в детском лагере близ Алматы

В Алматинской области особенных детей и сирот держали запертыми в детском лагере, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, что владелец детского лагеря с сауной держит другой лагерь в Каскелене в Алматинской области. Родители нашли местоположение, сломали дверь, зашли и обнаружили детей-инвалидов и сирот, которые были заперты снаружи.













Сотрудники Управления образования Алматы проверили условия в лагере "Тау самалы" (ТОО "Айсулу и Т").

После было принято решение о недопущении детей на территорию указанного лагеря.



"Так, учитывая длительность проезда до лагеря и особые образовательные потребности детей, они были временно размещены в частной школе в городе Каскелене. Для обеспечения безопасности детей была организована круглосуточная охрана и сопровождение медицинских работников", – говорится в сообщении.

Как отметили в акимате, в период пребывания воспитанников специализированного комплекса "Жануя" в данной школе им предоставили шестиразовое питание, культурные мероприятия.

Позже воспитанники "Жануя" вернулись в Алматы.

Городское Управление образования отправило уведомление о расторжении договора с ТОО "Айсулу и Т" ввиду некачественного выполнения обозначенных в договоре обязательств по организации летнего отдыха детей.

Ранее дети из социально уязвимых семей Алматы получили бесплатные путевки в лагерь. Однако их отдых превратился в кошмар. Как оказалось, ребят разместили в здании сауны. Теперь Управление образования Алматы будет судиться с недобросовестными поставщиками услуг по организации детского отдыха, а прокуратура города начала расследование по двум статьям.