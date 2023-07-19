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Власти Алматы о лагере в сауне: Деньги не были выплачены

Власти Алматы о лагере в сауне: Денежные средства не были выплачены Фото: unsplash
Общественный резонанс вызвала новость о детском лагере, который располагался в здании сауны в Алматы. По словам депутата Мажилиса Парламента от партии Respublica Нургуль Тау, лагерь обошелся государству в 107,8 млн тенге. Но власти города опровергли данную информацию, сообщает Zakon.kz.

Нургуль Тау посетила лагерь, который находился на территории сауны, 17 июля 2023 года. По словам мажилисвумен, в лагере не были созданы условия для отдыха детей, были допущены серьезные нарушения. Депутат отметила, что поставщиком услуг является ТОО "БелРичи", а стоимость оказания услуг в соответствии с договором госзакупок составляет 107,8 млн тенге.

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Депутат: Детский лагерь в сауне обошелся государству в 107,8 млн тенге
"Ввиду несоответствующих условий, созданных на базе двух лагерей, Управлением образования принято решение о направлении всех детей в другие два лагеря поэтапно. Так, ранее решение о расторжении договора на оказание услуг было принято в отношении ТОО "Бел Ричи" (лагерь "Арман дала"), подано исковое заявление о признании недобросовестным поставщиком. Денежные средства не были выплачены", – рассказали в пресс-службе Управления образования Алматы 19 июля.

Также сообщается, что управлением совместно с членами Общественного совета проверена работа всех детских лагерей.

"В частности, условия нахождения детей, программа пребывания... Параллельно усилена работа с кураторами детских специализированных учреждений по вопросу организации детского отдыха в летний период".Пресс-служба Управления образования Алматы

Всего в Алматы во время летних каникул планируется отправить отдыхать в загородные лагеря около 3 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей, 100 детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с особыми образовательными потребностями.

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