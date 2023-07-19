Транспортная прокуратура отменила запрет, введенный КТЖ

Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на ж/д транспорте, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнули в Главной транспортной прокуратуре РК, данное поручение прямо противоречило п. 2 ст. 20 Конституции РК, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом.

"Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на ж/д путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере". Пресс-служба ГТП РК

В ведомстве отметили, что на сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.

Материал по теме Транспортная прокуратура опротестовала правила перевозок пассажиров ж/д транспортом

14 июля 2023 стало известно, что транспортная прокуратура опротестовала приказ министра по инвестициям и развитию РК от 30 апреля 2015 года "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом". В прокуратуре установили, что по этим правилам дети от 15 лет и старше самостоятельно могли воспользоваться услугами АО "НК "КТЖ" только при наличии письменного согласия и доверенности от законного представителя, удостоверенных нотариально. Мониторинг применения подобного требования показал, что были случаи, когда проводники, следуя нормам правил, не допускали к поездке таких пассажиров, либо их снимали по ходу движения.