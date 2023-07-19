Неопасно для людей: ветеринары рассказали о кошачьем коронавирусе

Ранее стало известно, что на Кипре от заразы погибли 300 тыс. питомцев. Позже недуг добрался до Израиля и грозил Британии. Тревожными сообщениями о болезни пушистых друзей стали делиться и казахстанцы. Zakon.kz разбирался, насколько серьезна ситуация.

Первым удар принял Кипр. Местные специалисты сообщили о значительном росте случаев заболевания у четвероногих и предупредили о возможности распространения вируса в другие страны. К сожалению, не ошиблись – вскоре он "перекочевал" в Израиль. Болезнь "косит" как домашних любимцев, так и их дворовых собратьев.

Дошло до того, что ветеринары призвали правительство лечить кошек и вакцинировать их. Однако на Кипре, по сообщениям СМИ, бороться со вспышкой пока приходится самим неравнодушным гражданам.

Между тем жалобы на внезапные смерти хвостатых начали поступать от казахстанских котовладельцев. Болезнь, по их наблюдениям, убивает животное буквально за несколько дней. Зазвучали и тревожные вопросы: а вдруг вирус способен отнять жизнь не только у мурлыки?

Снова не здорова

Отечественным ветеринарам не впервой успокаивать впечатлительных граждан. Они еще помнят, как на пике карантинных ограничений люди вдруг недоверчиво взглянули на пушистых соседей по жилью. Доходило и до того, что абсолютно здоровых кошек и котов приносили в клиники с целью усыпить – как бы чего не вышло.

Ссылаясь на ветеринара Анастасию Полянскую, мы уже писали: у кошек и собак существует энтеральный коронавирус. У кошек он именуется FCoV и имеет кишечную форму. Заражение происходит фекально-оральным путем. При этом межвидовый тип передачи между этими животными не доказан: собака заражает собаку, а кошка – кошку. К державшему в страхе весь двуногий мир COVID-19 данные болячки не имеют никакого отношения.

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Заражают ли кошки людей?

Этот вопрос мы задали казахстанским "Айболитам" повторно. Ответ остался тем же – нет.

"Межвидовых инфицирований не регистрировали, то есть людям он не передается", – объяснила руководитель одной из алматинских ветклиник Оксана Новикова.

По ее словам, коронавирус кошек достаточно обширно распространен. Так, 90% усатых-полосатых являются носителями. Пока вирус проявляется кишечной формой, он не опасен и, как правило, протекает без применения какой-либо терапии. Опасность представляет мутированная форма – FIP (инфекционный перитонит кошек).

"Есть эффективная терапия от него. Началось-то это далеко не сейчас – диагностируем уже более 10 лет. Пациенты такие регулярно появляются. Лечится это, честно говоря, сложно и дорого, но все же лечится".

Рассказала она и о том, как вовремя заметить неладное, тем самым увеличивая шансы маленького друга на спасение. Итак, запоминаем основные симптомы:

диарея с примесью крови;

высокая температура;

отсутствие аппетита;

снижение активности;

увеличение размеров живота;

затрудненное дыхание.

В завершение добавим: некоторые специалисты вовсе отказались комментировать надоевшую им тему. Так, одна из спикеров в ходе короткой беседы сказала, что кошачий коронавирус – не новость, но люди могут увидеть опасность, которой нет, и начать массово избавляться от тех, кого приручили. Она также призвала не дезинформировать население.