Сбывали мефедрон в четырех городах: членов наркокартеля задержали в Жамбылской области

Полиция Жамбылской области провела спецоперацию и задержала четырех подозреваемых в распространении синтетических наркотиков. По данным следствия, они сбывали мефедрон через Telegram-канал в четырех городах: Астане, Алматы, Таразе и Атырау, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Жамбылской области 19 июля, УПН ДП по региону провело спецоперацию, которая длилась два месяца. Полицейские установили личности четверых подозреваемых, которые организовали сбыт синтетических наркотиков и рекламу запрещенных веществ в Telegram-канале.

Один из подозреваемых, 26-летний житель Тараза, наладил поставку наркотиков из Алматы в Тараз. Второй, 22-летний мужчина, администрировал Telegram-канал, нанимал закладчиков и перевозчиков, а также организовал сбыт запрещенных веществ в Атырау, Астане и Алматы. Третий подозреваемый, 19-летний молодой человек, оказывал преступникам "силовую поддержку", а четвертый, 23-летний, помогал им в качестве курьера.





Всех подозреваемых задержали на окраине Тараза. В операции участвовали сотрудники УПН ДП Жамбылской области и ПСН "Беркут" Нацгвардии РК. У наркосбытчиков изъяли вещественные доказательства – мобильные телефоны с изобличающей перепиской и мефедрон (более 608 граммов наркотика нашли при обыске, еще 33,5 грамма обнаружили при себе у одного из задержанных).

"Задержанные дали признательные показания. Их водворили в ИВС города Тараз. По данному факту начали досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК (незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – прокомментировал начальник УПН ДП Жамбылской области, подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Ранее в КНБ РК сообщили о ликвидации двух нарколабораторий и крупного склада с химическими прекурсорами.