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Законодательство РК

Жаркынбека Бакашбаева освободили от должности прокурора Улытауской области

Генпрокурор освободил от должности Жаркынбека Бакашбаева Фото: gov.kz
Генеральный прокурор Казахстана освободил Жаркынбека Бакашбаева от должности прокурора Улытауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, размещенном в Instagram:

"Приказом генерального прокурора РК прокурор Улытауской области Бакашбаев Жаркынбек Кендирбекович освобожден от должности в связи с переходом на другую должность в Генеральную прокуратуру".

Жаркынбек Бакашбаев родился 6 июля 1963 года. Окончил в 1985 году Карагандинский государственный университет.

В разные годы работал следователем прокуратуры Ленинского района города Целиноград и прокуратуры Целиноградской, Шымкентской областей, начальником следственного отдела прокуратуры Южно-Казахстанской области, прокурором городов Арысь, Туркестан, Шымкент, первым заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей и города Алматы, заместителем начальника Департамента специальных прокуроров, заместителем Службы уголовного преследования, начальником Службы по надзору за законностью и исполнением вступивших в законную силу приговоров Генеральной прокуратуры.

Должность прокурора Улытауской области занимал с июля 2022 года.

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