Жаркынбека Бакашбаева освободили от должности прокурора Улытауской области
Об этом говорится в сообщении областной прокуратуры, размещенном в Instagram:
"Приказом генерального прокурора РК прокурор Улытауской области Бакашбаев Жаркынбек Кендирбекович освобожден от должности в связи с переходом на другую должность в Генеральную прокуратуру".
Жаркынбек Бакашбаев родился 6 июля 1963 года. Окончил в 1985 году Карагандинский государственный университет.
В разные годы работал следователем прокуратуры Ленинского района города Целиноград и прокуратуры Целиноградской, Шымкентской областей, начальником следственного отдела прокуратуры Южно-Казахстанской области, прокурором городов Арысь, Туркестан, Шымкент, первым заместителем прокурора Кызылординской, Акмолинской областей и города Алматы, заместителем начальника Департамента специальных прокуроров, заместителем Службы уголовного преследования, начальником Службы по надзору за законностью и исполнением вступивших в законную силу приговоров Генеральной прокуратуры.
Должность прокурора Улытауской области занимал с июля 2022 года.