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В КГД прокомментировали информацию об освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество

В КГД прокомментировали информацию об освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходов прокомментировали информацию о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в комитете, данная информация не совсем соответствует действительности. 

"В соответствии с Налоговым кодексом освобождены от уплаты налога на имущество отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года", – говорится в сообщении. 

Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:

  1. в пределах 1000-кратного размера месячного расчетного показателя – Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня", награжденные подвеской "Алтын алқа;
  2. в пределах 1500-кратного размера месячного расчетного показателя – ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, и ветераны боевых действий на территории других государств, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, лица с инвалидностью, а также иные лица, установленные пунктом 2 статьи 526 Налогового кодекса.

Срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2022 год истекает 1 октября 2023 года.

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