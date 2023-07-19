Основное за день: подробности побега Кудебаева, фейк о закупках Минобороны, незаконная застройка в Алматы

В суде раскрыли подробности побега из страны бывшего генерала Серика Кудебаева. В Минобороны ответили на информацию о закупках бронетехники Otokar на 2 триллиона. Задержан экс-глава Управления городского планирования и урбанистики Алматы. Главное за 19 июля 2023 года – в подборке Zakon.kz.

Подробности побега Серика Кудебаева

В Алматинском областном суде раскрыли подробности побега бывшего генерала Серика Кудебаева. Как оказалось, 15 марта 2023 года в Кегенском районе Кудебаев поднял нижний ярус заграждения спирального барьера безопасности из колючей проволоки и пересек казахстанско-кыргызстанскую границу вне пункта пропуска. Позже Кудебаев вылетел в Турцию через аэропорт "Манас". После задержания его экстрадировали в Казахстан.

Закуп бронетехники Otokar на 2 триллиона тенге

В Казнете появилась информация, что Казахстан планирует закупить 834 боевые бронированные машины ARMA 8x8 у турецкой компании Otokar за 4,4 миллиарда долларов (1,9 триллиона тенге). В Министерстве обороны прокомментировали эту информацию. По данным ведомства, компания Otokar является всего лишь одним из производителей бронетехники, образцы которой рассматриваются на общих основаниях в соответствии с процедурой, закрепленной правилами принятия на вооружение. В оборонном ведомстве убедительно попросили "не верить различным взбросам фейковых сведений в социальной сети и доверять только проверенным, официальным источникам информации".

Антикор задержал экс-руководителя управления урбанистики Алматы

Антикоррупционная служба задержала экс-руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы. По данным ведомства, чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов.

Убийство девочки в Туркестанской области: председателя суда освободят от должности

Председателя Сарыагашского районного суда освободят от должности после жестокого убийства пятилетней девочки. В Верховном суде уточнили, что была проведена служебная проверка по факту вынесения в мае 2023 года незаконного приговора в отношении подозреваемого в убийстве.

Ранее сообщалось, что 13 июля 2023 года в области обнаружили тело пятилетней девочки с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого мужчину.

Средний размер пенсии снизился в Казахстане

В Казахстане снизился средний размер совокупной пенсии. Если средний размер совокупной пенсии на 1 июня 2023 года составлял 120 743 тенге, то по состоянию на 1 июля 2023 года – 120 641 тенге (солидарная пенсия – 82 805 тенге + базовая пенсия – 37 836 тенге). Таким образом, средний размер совокупной пенсии снизился на 102 тенге.

Задержание начальника ДЧС Жетысуской области

В Талдыкоргане 19 июля задержали начальника ДЧС Жетысуской области Бауыржана Избасарова. Задержание проводили сотрудники антикоррупционной службы региона и Агентства. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Переполненный Национальный пантеон

Секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов заявил, что Национальный пантеон переполнен, но это не означает, что его будут закрывать. По его словам, проект сейчас находится на корректировке и окончательных границ еще не имеет. Ранее сообщалось, что в Национальном пантеоне осталось всего четыре места для захоронения.

Убийство тренера в Алматы

В ночь на 19 июля 2023 года в своей квартире был застрелен фитнес-тренер клуба Fitness Blitz Дамир Туребаев. В полиции города уточнили, что личности подозреваемых установили, принимаются меры к их задержанию. По предварительным данным, у погибшего произошел конфликт со своими знакомыми.

Прием заявлений для участия в августовском ЕНТ

20 июля 2023 года в Казахстане стартует прием заявлений для участия в августовском Едином национальном тестировании (ЕНТ), который продлится до 30 июля. Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz. Само тестирование начнется с 10 августа.

Разоблачение предпринимателей из Шымкента

Департамент АФМ по Шымкенту разоблачил двух предпринимателей, которые выписывали фиктивные счета-фактуры и утаили от государства около 700 млн тенге налогов. Суд приговорил бизнесменов к лишению свободы. Подозреваемые создали шесть компаний, общий оборот которых с апреля 2021-го по август 2022 года превысил 2,1 млрд тенге.

20 июля истекает срок уплаты ряда налогов

В Казахстане 20 июля истекает срок представления финотчетности и уплаты ряда налогов. Ранее сообщалось, какую налоговую отчетность нужно представить до 15 августа.

Ликвидация нарколаборатории и крупного склада

В Алматы 12 и 14 июля 2023 года Комитет национальной безопасности РК ликвидировал две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами. Было обнаружено и изъято свыше 10 кг синтетического наркотика "мефедрон", порядка 15 тонн прекурсоров, а также специальное оборудование, позволяющее организовать деятельность, по меньшей мере, 4-5 нарколабораторий.

Гибель экс-футболиста

Бывший игрок нескольких футбольных клубов Казахстана, детский тренер Алибек Батырбеков ушел из жизни в возрасте 26 лет. 18 июля на трассе Алматы – Талдыкорган произошло ДТП, в результате чего автомашина Toyota Prado врезалась в металлическое ограждение. В авто находился известный в Талдыкоргане футболист Батырбеков.

Казахстан и Россия планируют продлить транспортировку нефти в Китай

Подготовлен проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством РК и правительством России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай от 24 декабря 2013 года. Протокол предусматривает актуализацию по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти, а также продляет Соглашения между правительствами Казахстана и России о сотрудничестве в области транспортировки российской нефти через территорию Казахстана в Китай на десять лет.

В Казахстане усилили контроль за рейсами из Египта

Министерство здравоохранения Казахстана предупредило граждан республики о возможной вспышке лихорадки денге в Египте. В связи с этим в аэропортах, ж/д вокзалах и автомобильных пунктах РК усилили контроль за прибывающими из страны пирамид. По информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, симптомы неизвестного заболевания схожи с лихорадкой денге.

Доступ к информации

В Казахстане появится комиссия по вопросам доступа к информации. Комиссия по вопросам доступа к информации создается для учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации.

Мир и происшествия

В Индонезии поезд на железнодорожном переезде протаранил грузовой автомобиль. Авария произошла в городе Семаран. Грузовик с прицепом застрял на железнодорожном переезде. В один момент в него на скорости 60 км/ч врезался поезд. В результате столкновения никто не пострадал, повреждения получили объекты инфраструктуры.

В фонде Internet Watch Foundation предупредили об опасности создаваемых искусственным интеллектом изображений насилия над детьми. Изображения настолько реалистичны, что становится сложно определить опасные ситуации с реальными детьми. По данным IWF, многие люди не смогли бы отличить искусственные изображения от реальных.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, согласно которому футбольные клубы, Ассоциация футбола, Профессиональная футбольная лига на три года освобождаются почти от всех налогов.