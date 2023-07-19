Наши за рубежом: казахстанки о жизни в Италии

Италия – страна с богатым историческим и культурным наследием, подарившая миру известных скульпторов, художников, музыкантов, модельеров, архитекторов и, конечно, знаменитую итальянскую кухню. Казахстанки Наталья и Елена рассказали корреспонденту Zakon.kz о жизни в Италии.

История Натальи из Алматы

Бывшая алматинка Наталья Матвеенко переехала в Италию 20 лет назад, тогда ей было 40 лет. Сейчас она живет и работает в небольшом живописном городке – Равенне.





Фото из личного архива Натальи Матвеенко

Наша соотечественница приехала сюда по контракту в качестве костюмера. Женщина шьет костюмы для артистов, выступающих в цирковых шоу и спектаклях в одном из самых крупных парков развлечений в Италии – "Мирабиландия" (Mirabilandia).



"Мне очень интересно тут работать, среди всей этой красоты. Не работа, а праздник какой-то! Кругом талантливая молодежь, актеры, все вокруг танцуют, поют. Когда все время находишься в этой среде, чувствуешь себя моложе, легче, веселее. Всем, кто приезжает сюда, очень нравится этот парк. Здесь каждый найдет развлечение по своему вкусу, интересам. В парке, помимо аттракционов, идут спектакли, мюзиклы, водное шоу… Для этих всех шоу я и шью костюмы", – говорит Наталья.

Наша героиня живет в районе железнодорожного вокзала. По ее словам, эта часть города считается центром. А сразу после переезда в Италию женщина жила на территории парка.

По окончании контракта Наталья должна была вернуться в Казахстан, но так сложилось, что она продолжила работу и осталась здесь.

"Жизнь закрутилась, все устраивало, вот так и пролетели 20 лет… Я закончила тут курсы вождения, потому что без машины здесь делать нечего, на общественном транспорте от работы до дома добираться долго и неудобно", – говорит бывшая алматинка.

Чтобы продолжать работать в этой стране, нашей соотечественнице нужно было пройти обучение в итальянской средней школе – Terza media. Как поясняет Наталья, это похоже на вечернюю школу, которые существовали во время Советского Союза, только все предметы преподают на итальянском языке.

О языке

Наша героиня, по ее словам, неплохо владеет итальянским языком, свободно говорит на нем, все понимает, читает и пишет.

"Могу сказать, что знаю язык на 80%. Но, чтобы владеть итальянским, как родным, для этого надо учиться, учиться и учиться. Нас, приезжих, выдает сильный акцент. Несмотря на то, что я говорю на итальянском столько лет, у меня до сих пор есть акцент. Как и у большинства языков, у итальянского много диалектов. Если уехать куда-нибудь в другую часть страны, там ты никого не поймешь и тебя никто не поймет", – говорит она.

Дружба с итальянцами

На вопрос о дружбе с коренными жителями Наталья ответила так:

"Сразу скажу, что я не сторонница очень близких и тесных знакомств. В Италии говорят amiga (друг женского пола) – это не близкая подруга, а хорошая знакомая. С которой можно мило поболтать где-нибудь в пиццерии или за чашечкой кофе. Мне нравится такое легкое общение, ни к чему не обязывающее, но не более того. А так в моем окружении есть несколько человек, которых я могу назвать близкими друзьями. На них можно положиться в трудную минуту, если что-то случится".





Фото из личного архива Натальи Матвеенко

Рассказывая о своей жизни, наша героиня призналась, что истинная причина, по которой она осталась в этой южной стране, – не работа, не полюбившейся ей всей душой городок, а самая настоящая любовь, которая бывает в книжных романах и в кино.



"Несомненно, встреча с Карло, так зовут моего мужа, повлияла на мое решение остаться здесь. Когда ты приезжаешь просто отработать и уехать – это одно, но когда ты застреваешь в чужой для тебя стране на более длительное время, ты обрастаешь друзьями, знакомствами и приобретаешь привязанности. И уже не так просто все бросить, повернуться и уехать, уже на душе больно", – говорит женщина.

Наталья и Карло познакомилась на танцах. После знакомства они долго не созванивались – общение ушло в переписку. Спустя время встретились, прогулялись. И так кратковременное знакомство переросло в долгую дружбу.

По словам Натальи, в Италия ее держит не только любовь, но и особая атмосфера…

"Бывает, задумаюсь: "Вот уеду домой и никогда больше не пройдусь по Равенне, по старинной мостовой, не увижу мавзолей Данте, базилику, которой уже две тысячи лет… И такая грусть подкатывает. Как я больше не увижу это море, хоть я и не бываю там каждый божий день, но я знаю, что оно рядом. И все это – твое. И при одной такой мысли становится все это жаль. Но в то же время и Казахстан тоже очень крепко держит, это моя Родина, это моя страна, я очень сильно ее люблю. Я очень сильно скучаю по горам. Помню, проснешься в Алма-Ате и видишь из окна макушки снежных гор… Это такое счастье! А осенью выберешься в горы, а там такая завораживающая красота, как будто любуешься картиной, где собрана вся палитра цветов… Этот горный воздух, горная холодная река… Конечно, мне очень не хватает Казахстана", – делится Наталья.

Смешанные чувства

У Натальи в Алматы остались родственники, сын. Сын женат, воспитывает троих детей: двоих сыновей от первого брака его супруги и их совместную дочь. Наталья старается по возможности часто навещать родных, но не всегда это дается просто. Бывает, получается посетить Казахстан раз в три года, а бывает, и два года подряд, все зависит от загруженности на работе.





Фото из личного архива Натальи Матвеенко

Но есть и финансовый момент: чтобы полететь в Казахстан, нужно скопить немалую сумму. Последний раз она была на родине этой зимой.



"Меня очень тянет в Казахстан. Я сильно скучаю по моей внучке Аглае. Это мое чудо – ее маленькие ручки, словно лютики, ее вопросики… Она растет без меня и мне становится так горько, что я не рядом с ней. Но это – жизнь, и тут нужно выбирать. Я просто не могу представить, как я оставлю Карло, предам человека, который сделал для меня столько хорошего… Я очень дорожу нашими отношениями. Но моя семья счастлива в Казахстане, а я нашла свое счастье в Италии. Так и живу. Дело в том, что моя внучка родилась позже нашего знакомства с моим мужчиной. И, наверное, если бы у меня не было такой привязанности, я бы, не задумываясь, развернулась и уехала к ней", – говорит Наталья.

Там, в Италии, живет вместе с мужем старшая сестра Натальи – Ольга. Сестры со своими мужьями периодически выбираются посидеть где-нибудь в ресторанчике узким семейным кругом.

"Я для себя одну отдушину нашла здесь, в Италии, чтоб тоску по родным краям заглушить. Тут недалеко от нас есть маленькое государство в горной местности – Сан-Марино. И мы часто туда ездим. Это место славится памятниками древней архитектуры. Там на склоне горы Титано расположены три башни, это очень живописное место. Когда туда попадаю, я ощущаю ту же свежесть, вижу горы, закрываю глаза, и становится так тепло на душе. Мне этот вид немного напоминает мой родной Казахстан", – призналась Наталья.

На этом беседа "о личном" закончилась, и Наталья Матвеенко охотно ответила на некоторые наши вопросы на социальную тему.

О гражданстве

Наталья не отказалась от казахстанского гражданства, пока в раздумьях, хотя документы на гражданство Италии все же подала. Но, как она отмечает, у нее еще есть время как следует подумать.

"Все оборвать окончательно, чтобы принять гражданство другой страны, – это очень сложно. Потому что все время думаешь, а как бы не сделать тем самым еще хуже, чего-то боишься… Во всяком случае, у меня так".

Наталья рассказала, что в принципе процедура получения гражданства Италии несложная при условии, если ты работаешь, на руках есть все подтверждающие документы, если ты регулярно платишь налоги и имеешь вид на жительство. Нужно собрать необходимый пакет документов в своей стране, а затем уже, при условии, что документы в порядке, нужно либо сдавать экзамен на знание языка, либо предоставлять сертификат об окончании языковых курсов. Потом ждешь одобрения примерно несколько лет.

Плюсы и минусы эмиграции

По мнению нашей героини, это очень сложный вопрос. У каждого человека, решившего уехать жить в другую страну, есть для этого свои личные причины.

"Наверное, тем, кто приезжает сюда со своей семьей, с детьми, проще дается разлука с родными и друзьями, с родными местами… Другое дело – когда у тебя где-то далеко остаются близкие люди. Это обстоятельство тянет обратно, очень не хватает родных. Конечно, скучаю, несмотря на то, что сейчас есть возможность общаться. Связь сейчас другая, не то что 20 лет назад. По видео пообщаемся и вроде бы как рядом", – рассказывает она.

Льготы и пенсия в Италии

Государство выплачивает пособие по безработице до тех пор, пока человек не трудоустроится. Но только при условии, если гражданин платил на регулярной основе контрибуты – взносы в пенсионный фонд. Как отметила Наталья, такое же пособие по безработице государство выплачивало несколько месяцев во время пандемии коронавируса. Других пособий тут нет.

По закону, чтобы получать пенсию в этой стране, ты должен быть гражданином Италии или гражданином Евросоюза. В противном случае ты не можешь рассчитывать на пенсию, даже если исправно платишь налоги и делаешь обязательные отчисления в пенсионный фонд. Такой порядок.

"К примеру, чтобы получать пенсию, мне нужно доработать до 65 лет, сейчас мне 62 года, а также при условии 20-летнего непрерывного стажа я могу рассчитывать на минимальную пенсию. Пока я не знаю, на какую сумму смогу рассчитывать, рано об этом думать. Парадоксально, но государство хорошо помогает беженцам. Даже тем, кто приезжают в страну без документов, нелегально пересекая границы. А мы официально трудимся, исправно платим налоги, но для нас, увы, никаких льгот нет", – поясняет женщина.

История Елены из Уральска

Также своей историей жизни в Италии с нами поделилась соседка Натальи – Елена Рогозина, которая тоже оказалась уроженкой Казахстана.





Фото из личного архива Елены Рогозиной

41-летняя Елена родом из Уральска (Западный Казахстан). В Италии Елена с мужем и двумя детьми живут уже восемь лет. Как рассказывает женщина, в Равенну они переехали случайно, так сложились обстоятельства. К слову, она сама и ее семья не отказались от казахстанского гражданства и даже не думают об этом, так как пока не возникало в этом необходимости.



"Так как мы часто бываем в Уральске, нам удобнее оставаться гражданами нашей страны. А с гражданством Италии поехать в Казахстан сложнее, необходимо собирать кучу документов и делать визу. У нас вид на жительство, и нам этого достаточно. По нашим меркам поездку в Казахстан можно считать роскошью. Если сравнивать все финансовые затраты, то путешествие домой сравнимо с отдыхом на Мальдивах. Мы собираемся навестить родню в Уральске в августе, билеты в оба конца на четверых мы взяли еще в апреле, они обошлись в 2500 евро. И это только перелет, учитывая еще, что прямого рейса нет, и нам придется делать три пересадки", – рассказывает Елена.

Елена с мужем воспитывают двоих детей: дочке – 15 лет, сыну – восемь. Дети учатся в итальянской школе и ходят дополнительно на занятия русского языка. Муж нашей соотечественницы работает инженером.

О плюсах и минусах эмиграции, о языке

Елена поделилась впечатлениями об адаптации, о местных, о языке.

"Итальянским владею свободно, и дети тоже, начинала учить его еще со словарем в Уральске. После переезда сюда продолжила самостоятельное изучение языка и постепенно, в процессе работы, общения с клиентами, я довольно легко и быстро освоила язык. В самом начале нашего переезда дочери было всего шесть лет, она не знала язык совсем, но пошла там в первый класс, быстро освоилась и заговорила так, как будто всегда на нем говорила. С изучением языка было проще, а вот на привыкание к новой жизни ушло года три-четыре", – говорит казахстанка.

Как рассказывает наша героиня, общение с коренным населением приезжим дается непросто. На это влияет даже место проживания.

"Мы живем в небольшом городе, где, кажется, все друг друга знают, и очень заметно, что местные не очень радужно настроены к приезжим, здесь тяжело завязать дружбу. Из минусов – это другой менталитет, совершенно разные взгляды на жизнь. А еще непросто жить в стране, где нет родных и близких. Да и надо признать, тут нет такого гостеприимства, как в Казахстане", – подчеркивает она.

Также Елена отметила, что в Италии уважение к старшим особо не практикуется. К примеру, в автобусе часто можно встретить пожилого человека, который стоит, а подросток будет сидеть и не уступит место, и никто не сделает замечание, и у них это вполне нормально.

"Конечно, есть и приятная сторона проживания тут: это близость моря, очень комфортный климат, огромный ассортимент продуктов питания и более здоровая еда в нашем рационе", – говорит Елена Рогозина.

О работе

Нашей соотечественнице на чужой земле пришлось сменить род деятельности, в Уральске женщина работала в сфере продаж. Теперь Елена трудится в сфере красоты, мастером по перманентному макияжу (татуаж бровей, глаз, губ и т.п.).





Фото из личного архива Елены Рогозиной

В своей новой профессии Елена постоянно повышает свою квалификацию. Ей приходится много учиться, она проходит обучение на различных профессиональных курсах, посещает конференции по ее профилю.



"Чтобы жить хорошо и ни в чем себе не отказывать, чтобы хватало на аренду жилья, чтобы было, с чего выплачивать налоги, работать нужно много. Чтобы так жить, нужно зарабатывать не меньше двух тысяч евро. Для понимания: средняя зарплата по Италии составляет полторы тысячи евро", – говорит Елена.

В первое время Елена принимала клиентов на дому, открытие своего салона как раз пришлось на время пандемии.

"Это было очень непросто, но шаг за шагом, набравшись терпения, все удалось. Моими клиентками являются в основном итальянки, хотя с их стороны поначалу было недоверие, потому что я не местная, а из Казахстана. Но потихоньку как-то все сошло на нет. Люди видят мою работу, видят, что я постоянно учусь, и все как-то само-собой решилось. Опять-таки, живое общение очень сближает, вот так постепенно я наработала свою благодарную клиентуру", – рассказывает Елена.

О пособиях, аренде и налогах

Вот так от заработка и любимого дела мы перешли к теме налогов.

По ее словам, если говорить о пособиях, то преимуществ у детей особо нет, государство ежемесячно выплачивает 120 евро на одного ребенка до 18 лет. Пособие на ребенка зависит от дохода родителей, чтобы его получить, необходимо собрать кипу различных документов.

Свое жилье приезжим приобрести очень дорого, поэтому большинство эмигрантов снимают квартиру. Съемная квартира семье обходится примерно в 550 евро в месяц.

"Налоги в Италии очень высокие. В первый год проживания в Италии отдаешь в пользу государства пять процентов от дохода, в последующие годы – 12 процентов, потом уже 22 процента", – говорит она.

О бизнесе

"Это сложно, много бюрократии. Еще казахстанское высшее образование здесь не сыграло никакой роли, я по специальности экономист, но мой диплом тут не котируется. Это одна из причин, почему мне пришлось менять профессию. Чтобы открыть тут ИП, нужны документы, разрешающие вести трудовую деятельность на территории Италии, а это непозволительная роскошь для меня. Мне пришлось оформлять документы как мастер по тату, потому что, если оформлять мастер-эстетист (специалист по нанесению перманентного макияжа), то тут по правилам нужно учиться три года, чтобы получить разрешение на работу по профилю перманентного макияжа", – поясняет Елена Рогозина.

Свободное время Елена старается проводить с домочадцами. Она очень активная, старается участвовать различных семейных и не только мероприятиях, например, пару лет назад Елена с детьми приняли участие в конкурсе "Мисс-мама Италия", где она удостоилась ценного приза.





Фото из личного архива Елены Рогозиной

Семья старается вести активный образ жизни. В свободное время они выбираются на прогулки в парках, любят кататься на велосипедах, много ходить пешком, ну и посещение кинотеатров – тоже одно из семейных развлечений. В ближайших летних вариантах отдыха у Елены – осуществить полет на парашюте с детьми.



Италия большая, многоликая, удивительная страна, и для каждого она своя.

