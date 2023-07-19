Рубль пикирует вниз: упадет ли тенге вслед за российской валютой

Курс рубля по отношению к доллару продолжает снижаться. С чем это связано, отразятся ли эти валютные колебания на тенге и удастся ли Казахстану, связанному в ЕАЭС, держать курс своей валюты на расстоянии, выяснял Zakon.kz.

Российский рубль теряет в весе с 20 июня. Финансовые аналитики отмечают, что ослабление рубля объясняется целым рядом различных факторов, в том числе и динамикой внешней торговли.

Рубль ослаб и находится под давлением, но еще не рухнул

По данным Центробанка России, стоимость 1 рубля в долларах США на сегодня составляет 0,01 доллара, по сравнению со вчерашним днем курс валюты уменьшился на -0,04%.

Фото: Google Финансы

Снижение рубля происходит из-за санкционных ограничений. Идет снижение российского экспорта, а часть валютной выручки оседает у посредников за границей, следовательно, в страну приходит меньше валюты. В то же время для того, чтобы закупать товары за границей, нужна валюта и внутри страны спрос на нее растет.

На следующей неделе бизнес начнет расплачиваться по налогам, и экспортеры уже в ближайшие дни должны начать увеличивать объемы продажи валюты. Это станет своего рода мощным тестированием российского рубля.

Также одна из причин падения курса рубля связана с резким увеличением оттока капитала из РФ.

"Российская валюта испытывает давление как со стороны торговых потоков, так и со стороны финансового счета. Это денежные переводы резидентов, а также, возможно, спровоцированная движением курса конвертация крупными компаниями кредитов в рублевые, что в моменте повышает спрос на иностранную валюту". Жаннур Ашигали, замдиректора филиала АКРА в МФЦА

В чем интерес к тенге и сможет ли регулятор удержать его позиции

По словам Жаннура Ашигали, общий фон давления на рубль в случае продолжительности этой тенденции может кратко-среднесрочно вызвать интерес к тенге как средству инвестиций.

"Следовательно, это может усилить спрос на национальную валюту, способствуя росту стоимости тенге. Однако в более отдаленной перспективе ослабленный рубль будет способствовать росту импорта российской продукции в Казахстан, восстанавливая спрос к рублю на внутреннем рынке Казахстана". Жаннур Ашигали, замдиректора филиала АКРА в МФЦА

Курс российского рубля по отношению к тенге также демонстрирует снижение. Если еще год назад курс достигал показателя 8,3 тенге за рубль, то сегодня он опустился до 4,9.

Фото: Google Финансы

По словам финансового аналитика Армана Бейсембаева, в настоящее время монетарные власти Казахстана пытаются отмежеваться от курса рубля.

Эксперт напомнил, что ранее тенге полностью повторял колебания рубля. Но в настоящее время Казахстан пытается вести свою экономическую и монетарную политику, которая позволяет не идти вслед за курсом рубля.

"Если рубль там рухнет, то, естественно, это потянет за собой тенге, просто потому, что это наш ближайший сосед, мы в ЕАЭС, он находится на первых строчках по торговому обороту. Тем более что за последнее время этот торговый оборот вырос". Арман Бейсембаев

Эксперт отмечает, что курс рубля ослаб, но не рухнул. Однако, если вдруг произойдет какое-то финансовое цунами, то в этом случае, по его словам, казахстанский тенге не сможет не отреагировать и может упасть вслед за рублем.

"Поэтому в нашем случае все же нужно держать некоторую дистанцию с рублем. Но о полной независимости в денежно-кредитной политике нам говорить не приходится, потому что мы ее ведем с оглядкой на наших крупнейших экономических партнеров". Арман Бейсембаев

В любом случае казахстанский регулятор, чтобы сохранить свою нацвалюту, при выстраивании денежно-кредитной, монетарной политики страны вынужден учитывать все внешние факторы и корректировать валютный курс.