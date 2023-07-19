Законопроект об аквакульутре разработали в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов разработало проект закона "Об аквакультуре", сообщает Zakon.kz.

Проект закона разработан с целью создания эффективных правовых механизмов, регулирующих отношения в области развития аквакультуры, а также создания необходимых финансово-экономических, социальных, экологических, правовых и иных условий, способствующих созданию инвестиционной привлекательности и привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в данный сектор экономики, предлагается разработка отдельного законодательного акта и внесение изменений и дополнений в некоторые законодательные и нормативные и правовые акты в области товарного выращивания рыб и других водных животных.

Объекты аквакультуры – это рыбы, моллюски, ракообразные и другие водные животные, которые разводятся, содержатся или выращиваются в искусственно созданных условиях и в естественных и искусственных водоемах, позволяющих содержать их в полувольных контролируемых условиях.

Задачами государственной политики в области аквакультуры являются:

обеспечение государственного регулирования;

создание правовых основ, экономических условий и государственной поддержки для выращивания конкурентоспособной и безопасной продукции аквакультуры и продуктов ее переработки;

научное и кадровое обеспечение в области аквакультуры;

увеличение потребления населением продукции аквакультуры;

повышение экспортного потенциала объектов и продукции аквакультуры;

обеспечение развития производства органической продукции аквакультуры.

Государственная политика в области аквакультуры основывается на принципах:

обоснованности посредством принятия государством экономически обоснованных решений, учитывающих значение аквакультуры, как важной составляющей жизнедеятельности человека;

безопасного осуществления аквакультуры посредством организации деятельности в области аквакультуры способами и методами, не допускающими нанесения вреда водным биологическим ресурсам и их окружающей среде;



открытости посредством участия граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц в решении вопросов, касающихся развития аквакультуры;



открытости, гласности, адресности и транспарентности мер государственного стимулирования аквакультуры и равного доступа к ним посредством обеспечения необходимых и достаточных инструментов, отражающих специфику деятельности субъектов аквакультуры;



баланса экологических, экономических и социальных интересов государства и субъектов аквакультуры, посредством обеспечения устойчивого развития аквакультуры с соблюдением соразмерного уровня безопасности деятельности или действий (операций), максимально эффективной защиты прав потребителей при минимальной объективно необходимой нагрузке на субъекты аквакультуры;



свободного и безвозмездного доступа к информации посредством публикации сведений о предоставленных в пользование рыбохозяйственных водоемов и участков для целей аквакультуры;



сохранности генетического разнообразия и поддержки целостности водных биологических ресурсов и экосистем путем недопущения интродукции в водоемы чужеродных или генетически модифицированных видов;



планирования деятельности по созданию и расширению действующих производств в области аквакультуры с учетом социально-экономических условий и природно-климатических особенностей водоемов и прилегающих к ним территорий;



создания равных условий конкуренции для субъектов аквакультуры, посредством обеспечения благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в области аквакультуры.

Законопроект предусматривает проведение оценки состояния развития аквакультуры, результаты которой учитываются при формировании государственной политики в области развития аквакультуры. При проведении оценки состояния развития аквакультуры привлекаются общественные отраслевые союзы и ассоциации в области аквакультуры.

Как следует из пояснительной записки, потенциал аквакультуры по оценке экспертов составляет порядка 270 тысяч тонн товарной продукции, который позволит поднять уровень потребления на душу населения до объемов, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения, а также увеличить объем глубоко переработанной рыбной продукции с высокой добавленной стоимостью, что в свою очередь позволит поднять налогооблагаемую базу и привлекательность отрасли для потенциальных инвесторов.



"В целом, развитие аквакультуры окажет позитивное влияние на развитие среднего и малого бизнеса в агропромышленном секторе, даст мультипликативный эффект для решения проблем регионального характера в части создания дополнительных рабочих места преимущественно в сельской местности и повышения уровня занятости населения", - говорится в документе.

При этом указывается, что развитие рыбоводства (аквакультуры) невозможно без создания необходимых финансово-экономических, социальных, экологических, правовых и иных условий, способствующих созданию инвестиционной привлекательности и привлечения субъектов малого и среднего бизнеса в данный сектор экономики.

Одной из причин слабого развития данного направления в рыбном хозяйстве является недостаточное, а порой и полное отсутствие эффективных правовых механизмов, регулирующих отношения в данной области.

Как ожидается, закон "Об аквакультуре" будет принят в 2024 году.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 9 августа.