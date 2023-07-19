Брал за уроки по 100 тысяч тенге: житель Туркестанской области нелегально обучал детей религии

Незаконные уроки и религиозные проповеди проводил житель Туркестанской области для 68 детей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в региональном департаменте полиции 19 июля, сотрудники Управления по противодействию экстремизму ДП Туркестанской области совместно с сотрудниками КНБ выявили мужчину, который проводил среди несовершеннолетних незаконные религиозные уроки и проповеди.

Фото: polisia.kz

Выяснилось, что житель Туркестана организовал у себя дома нелегальную религиозную школу. Его "паствой" стали 68 детей в возрасте от пяти до 17 лет. За обучение он брал по 100 тысяч тенге с человека.



"Среди учащихся были дети не только из Туркестанской, но и Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Абайской областей, а также Республики Узбекистан. Из дома местного жителя полицейские изъяли более 100 книг религиозного характера, которые направили на экспертизу. В отношении мужчины составили административный протокол по ч. 3 ст. 490 КоАП РК ("Нарушение законодательства Республики Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях")", – сообщили в полиции.

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