Границы города Туркестана изменили

Правительство приняло постановление от 14 июля 2023 года "Об изменении границ города Туркестана Туркестанской области", сообщает Zakon.kz.

Согласно тексту постановления, правительство согласилось с совместным решением Туркестанского областного маслихата от 28 апреля 2023 года и постановлением акимата Туркестанской области от 2 мая 2023 года "Об изменении и установлении границ города Туркестан и района Сауран Туркестанской области" об изменении границ (черты) города Туркестана Туркестанской области путем включения земель района Сауран общей площадью 4831,86 гектара и включения в границы (черты) района Сауран земель города Туркестана общей площадью 4716,29 гектара (га).

Таким образом, общая площадь земель района Сауран, которые переданы в границы города Туркестана, составила 4831,86 га (это земли сельскохозяйственного назначения).

В свою очередь общая площадь земель города Туркестана, которые передают в границы района Сауран, составляет 4716,29 га.

Из них: 2598 га – земли сельскохозяйственного назначения, 2088,29 га – земли населенных пунктов и 20 га – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Постановление вводится в действие 29 июля 2023 года.