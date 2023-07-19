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Наряд Филиппа Киркорова обсуждают в Сети

Филипп Киркоров наряд комментаторы Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал ряд фотографий с музыкального фестиваля на странице в Instagram. Пользователи разделились во мнениях, обсуждая наряд артиста, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" пришел на мероприятие в экстравагантном костюме с принтом под гжель и белой шляпе от дизайнеров Dolce & Gabbana.

Образ известного артиста дополняли массивные украшения.

Чаще всего поклонники высмеивают и осуждают наряды Киркорова.

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Но на этот раз большинство комментаторов остались довольны:

  • Впервые вижу движущуюся "гжель".
  • Вот это как раз "золотая средина": стильно и без перебора.
  • Шикарно выглядите, Филипп.
  • Вот мне очень нравится ваш костюм.
  • Как всегда феерично!

В апреле 2023 года Киркоров отвечал на критику в свой адрес. Исполнитель уточнил, что может быть "и птичкой, и рыбкой", но "главное, что он всегда – Филипп Киркоров".

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