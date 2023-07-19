Наряд Филиппа Киркорова обсуждают в Сети
Фото: Instagram/fkirkorov
Российский эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал ряд фотографий с музыкального фестиваля на странице в Instagram. Пользователи разделились во мнениях, обсуждая наряд артиста, сообщает Zakon.kz.
Исполнитель хита "Цвет настроения синий" пришел на мероприятие в экстравагантном костюме с принтом под гжель и белой шляпе от дизайнеров Dolce & Gabbana.
Образ известного артиста дополняли массивные украшения.
Чаще всего поклонники высмеивают и осуждают наряды Киркорова.
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Но на этот раз большинство комментаторов остались довольны:
- Впервые вижу движущуюся "гжель".
- Вот это как раз "золотая средина": стильно и без перебора.
- Шикарно выглядите, Филипп.
- Вот мне очень нравится ваш костюм.
- Как всегда феерично!
В апреле 2023 года Киркоров отвечал на критику в свой адрес. Исполнитель уточнил, что может быть "и птичкой, и рыбкой", но "главное, что он всегда – Филипп Киркоров".
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