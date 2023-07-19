Наряд Филиппа Киркорова обсуждают в Сети

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров опубликовал ряд фотографий с музыкального фестиваля на странице в Instagram. Пользователи разделились во мнениях, обсуждая наряд артиста, сообщает Zakon.kz.

Исполнитель хита "Цвет настроения синий" пришел на мероприятие в экстравагантном костюме с принтом под гжель и белой шляпе от дизайнеров Dolce & Gabbana.

Образ известного артиста дополняли массивные украшения.

Чаще всего поклонники высмеивают и осуждают наряды Киркорова.

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Но на этот раз большинство комментаторов остались довольны:

Впервые вижу движущуюся "гжель".

Вот это как раз "золотая средина": стильно и без перебора.

Шикарно выглядите, Филипп.

Вот мне очень нравится ваш костюм.

Как всегда феерично!

В апреле 2023 года Киркоров отвечал на критику в свой адрес. Исполнитель уточнил, что может быть "и птичкой, и рыбкой", но "главное, что он всегда – Филипп Киркоров".