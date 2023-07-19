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Известная тиктокер из Казахстана поделилась семейными снимками

Алина Ким архивные фото Фото: Instagram/hommm9k
Казахстанский блогер Алина Ким, которая больше известна аудитории TikTok под прозвищем Хомяк, 18 июля 2023 года опубликовала детские фотографии на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Встречайте маленькую Алину! Приглашаю вас в увлекательное путешествие в ее детство. Пусть эти фотографии разбудят в вас ностальгию. Это все, что у меня есть: фотографии. Если спрашивать на счет воспоминаний, я ничего не вспомню", – пишет звезда соцсетей.

Известная тиктокер из Казахстана поделилась семейными снимками

Фото: Instagram/hommm9k

Комментаторы умились архивными кадрами:

  • Улыбка не поменялась.
  • Прелесть.
  • Милашкой была и осталась.
  • Какая ты милашка.
  • Ты тогда была миленькой и красивой и сейчас тоже.

Стоит отметить, что Алина Ким входит в 30-ку самых популярных тиктокеров мира. Уроженка Алматы набрала миллиардную аудиторию в популярном приложении коротких видео и завоевала огромное количество поклонников.

Ранее она рассказала неизвестные факты о себе.

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