Известная тиктокер из Казахстана поделилась семейными снимками

Казахстанский блогер Алина Ким, которая больше известна аудитории TikTok под прозвищем Хомяк, 18 июля 2023 года опубликовала детские фотографии на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

"Встречайте маленькую Алину! Приглашаю вас в увлекательное путешествие в ее детство. Пусть эти фотографии разбудят в вас ностальгию. Это все, что у меня есть: фотографии. Если спрашивать на счет воспоминаний, я ничего не вспомню", – пишет звезда соцсетей.

Фото: Instagram/hommm9k

Комментаторы умились архивными кадрами:

Улыбка не поменялась.

Прелесть.

Милашкой была и осталась.

Какая ты милашка.

Ты тогда была миленькой и красивой и сейчас тоже.

Стоит отметить, что Алина Ким входит в 30-ку самых популярных тиктокеров мира. Уроженка Алматы набрала миллиардную аудиторию в популярном приложении коротких видео и завоевала огромное количество поклонников.

Ранее она рассказала неизвестные факты о себе.