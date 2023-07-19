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"Сухопутные пираты" грабили большегрузы на трассе в Жетысуской области

Члены ОПГ грабили большегрузы на трассе в Жетысуской области Фото: polisia.kz
Шестерых членов преступной группы, которая грабила грузовые автомобили на дороге Алматы – Оскемен, задержали полицейские в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в департаменте полиции Жетысуской области 19 июля, сотрудники регионального управления по борьбе с организованной преступностью при поддержке областной прокуратуры задержали членов ОПГ, которые грабили грузовые фуры, следовавшие транзитом по трассе Алматы – Оскемен.

"В результате длительной и слаженной работы 10 июля задержали группу из шести лиц, которые на системной основе обкрадывали водителей-дальнобойщиков с крупной партией различных товаров путем пореза верхней части тента. Работа этой группы была хорошо организована, вплоть до сбыта краденого имущества", – говорится в сообщении ДП.


По словам Ельдара Абдикенова, замначальника ДП Жетысуской области, у преступников была отработанная схема.

"Они выезжали на трассу ночью и пристраивались за идущей фурой. При этом старались выбрать место на шоссе, где фура сбрасывала скорость и не виляла. Фары были заблаговременно выключены, светоотражающие элементы, в том числе сзади, – заклеены. В момент стыковки с большегрузным автомобилем злоумышленники цепляли специально изготовленную компактную лестницу с крючком, с помощью которой забирались на крышу грузового прицепа авто. Двое забирались на крышу фуры, после чего путем пореза верхней части тента один проникал внутрь и подавал товар, а второй – сбрасывал полученное на обочину трассы. Некоторое время спустя, под утро, другие члены группировки подъезжали на "Газели" и собирали сброшенный товар", – рассказал Ельдар Абдикенов.

Сбывать украденное "сухопутным пиратам" помогали знакомые в Алматы. Сейчас на причастность к преступной схеме проверяют еще нескольких человек. Одновременно с задержанием шестерых членов преступной группы полиция провела более 30 обысков в Жетысуской, Алматинской областях и Алматы.

Идет досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 УК РК (кража, совершенная преступной группой). Подозреваемые находятся под стражей. Сотрудники полиции выясняют, не причастны ли задержанные к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сотрудники КНБ задержали членов организованной преступной группы в Алматы.

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Никита Дробны
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