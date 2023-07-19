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Глава британской разведки: Искусственный интеллект не заменит шпионов

Шпионы и ИИ Фото: pixabay
Сэр Ричард Мур не уверен, что компьютеры выведут из строя такие организации, как MI6, занимающиеся сбором разведывательной информации. Он затронет вопрос о возможностях искусственного интеллекта во время публичного выступления в Чехии, сообщает Zakon.kz.

Человеческие шпионы не будут заменены искусственным интеллектом (ИИ), даже если машины сделают информацию "бесконечно более доступной", заявил глава британской службы внешней разведки MI6, сообщает Sky News.

Сэр Ричард Мур, глава Секретной разведывательной службы, должен выступить с речью во время визита в Прагу.

Помимо "человеческого фактора" в шпионаже, он расскажет о военном конфликте России и Украины и усилиях Ирана по поддержке президента Владимира Путина в этом конфликте.

Говоря об искусственном интеллекте, глава MI6 высказался о мнении о том, что компьютеры выведут из строя такие организации по сбору разведывательной информации, как MI6.

"На самом деле, скорее всего, произойдет обратное. По мере того как ИИ будет бороздить океан открытых источников, еще большую ценность будет представлять вылавливание с помощью хорошо поставленной мушки тех секретов, которые лежат за пределами досягаемости его сетей. Уникальные характеристики человеческих агентов в нужных местах станут еще более значимыми".Ричард Мур

Он заявил, что шпионы никогда не будут просто пассивными сборщиками информации: агентам можно ставить задачи и направлять их; они могут выявлять новые ответы, а иногда они могут влиять на решения внутри правительства или террористической группы.

Глава MI6 подчеркнул, что человеческий интеллект в эпоху ИИ все чаще будет определяться как то, что не могут сделать машины. Тем не менее границы возможностей машин будут расширяться с поразительной скоростью.

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