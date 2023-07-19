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Законодательство РК

Незаконное строительство и выдача земель: в Алматы задержали экс-главу управления урбанистики

В Алматы задержали главу управления урбанистики Фото: pexels
Экс-руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхана Ахмеджанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при выдаче земельных участков и согласовании строительства объектов. Об этом 19 июля 2023 года Zakon.kz сообщили в пресс-службе Антикора.

В сообщении сказано, что он на предназначенных для индивидуального жилищного строительства земельных участках, вопреки целевому назначению и не учитывая плотность застройки, в интересах отдельных строительных компаний в 2020-2023 годах незаконно согласовал строительство трех многоквартирных жилых комплексов.

"В результате государству причинен ущерб в виде неоплаченной кадастровой стоимости земельных участков на сумму более 307 млн тенге".Пресс-служба Антикора

Кроме того, в 2020 году, незаконно согласовав строительство медцентра и ЦОН (под видом реализации инвестпроектов), способствовал дальнейшей необоснованной выдаче земельных участков в частную собственность заинтересованных лиц по заниженной стоимости.

Ущерб, как уточнили в ведомстве, составил 180 млн тенге.

"С санкции суда подозреваемый заключен под стражу. Досудебное расследование продолжается, проверяется причастность других должностных лиц".Пресс-служба Антикора

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Вместе с тем в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Стоит отметить, что Алмасхан Ахмеджанов занимал должность руководителя Управления городского планирования и урбанистики Алматы с 20 декабря 2018 года по 31 мая 2023 года. А 2 июля 2023 года приказом акима Алматы на должность архитектора – и.о. руководителя Управления городского планирования и урбанистики назначен Нурлан Буранбаев. 

18 июля 2023 года стало известно, что руководителя Департамента по управлению земельным ресурсами Туркестанской области МСХ РК подозревают по взяточничестве. Тогда в ведомстве уточнили, что главу департамента и его пособника подозревают в подстрекательстве индивидуального предпринимателя к даче взятки в сумме 18 млн тенге.

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