Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Школьникам из села в Алматинской области уже 10 лет приходится ездить на учебу в соседний аул

В селе Коктал Алматинской области уже 10 лет не могут построить школу Фото: Zakon.kz
Около 800 школьников из села Коктал в Алматинской области ездят на занятия в соседнее село, потому что в их населенном пункте нет учебного заведения. Власти обещают построить в селе школу уже несколько лет подряд, сообщает Zakon.kz

Не менее 20 тысяч тенге в месяц вынуждены тратить жители села Коктал, чтобы возить в школу одного ребенка. Отправлять детей на занятия приходится в соседний поселок, потому что в самом Коктале школы нет. Между тем в некоторых семьях сразу несколько детей-школьников. Многим сельчанам такие расходы на транспорт не по карману.

О проблеме отсутствия школы местные жители начали говорить еще 10 лет назад. Все это время дети ездят на учебу в село Утеген батыра, что в шести километрах от Коктала. Этот вопрос неоднократно поднимали на встрече с акимами, однако ни один из пяти бывших глав Талгарского района за последнее десятилетие не смог ее решить.


"Вот уже восемь лет, как нам обещают строительство новой школы. Каждый год кормят лишь обещаниями. Автобусов в соседний аул ходит очень мало, а на такси уходят большие деньги", – рассказал корреспонденту Zakon.kz местный житель Ерик Нугманов.

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что проблему решат по программе "Комфортная школа". Средства для этого уже выделили.

"В 2023 году в микрорайоне "Айганым" села Коктал начнется строительство новой школы на 600 мест. Будет строиться хорошая, комфортная школа. В целом по этой программе по всей области планируется возвести более 60 общеобразовательных учебных заведений", – сообщила корреспонденту Zakon.kz Айжан Бухарова, пресс-секретарь Управления образования Алматинской области.

Строительство школы в селе Коктал планируют закончить до конца 2023 года. Сколько средств выделили на возведение нового учебного заведения, не уточняется.

О том, как в Казахстане будут реализовывать нацпроект "Комфортная школа", можно прочесть здесь.

Читайте также

Движение по проспекту аль-Фараби в Алматы снова перекроют до 21 июля

Задержан начальник ДЧС Жетысуской области – источник

Руководство госпредприятия собиралось за счет бюджета купить iPhone за полмиллиона тенге в ЗКО

Азат Жумаханов
Алматинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане начали действовать новые правила выдачи разрешений на пользование животным миром
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
В Казахстане сотовые операторы поднимают цены
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Средний размер пенсии снизился в Казахстане
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Ученые выяснили, какой тип людей стареет быстрее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления