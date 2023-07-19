Школьникам из села в Алматинской области уже 10 лет приходится ездить на учебу в соседний аул

Около 800 школьников из села Коктал в Алматинской области ездят на занятия в соседнее село, потому что в их населенном пункте нет учебного заведения. Власти обещают построить в селе школу уже несколько лет подряд, сообщает Zakon.kz

Не менее 20 тысяч тенге в месяц вынуждены тратить жители села Коктал, чтобы возить в школу одного ребенка. Отправлять детей на занятия приходится в соседний поселок, потому что в самом Коктале школы нет. Между тем в некоторых семьях сразу несколько детей-школьников. Многим сельчанам такие расходы на транспорт не по карману.

О проблеме отсутствия школы местные жители начали говорить еще 10 лет назад. Все это время дети ездят на учебу в село Утеген батыра, что в шести километрах от Коктала. Этот вопрос неоднократно поднимали на встрече с акимами, однако ни один из пяти бывших глав Талгарского района за последнее десятилетие не смог ее решить.





"Вот уже восемь лет, как нам обещают строительство новой школы. Каждый год кормят лишь обещаниями. Автобусов в соседний аул ходит очень мало, а на такси уходят большие деньги", – рассказал корреспонденту Zakon.kz местный житель Ерик Нугманов.

В Управлении образования Алматинской области сообщили, что проблему решат по программе "Комфортная школа". Средства для этого уже выделили.

"В 2023 году в микрорайоне "Айганым" села Коктал начнется строительство новой школы на 600 мест. Будет строиться хорошая, комфортная школа. В целом по этой программе по всей области планируется возвести более 60 общеобразовательных учебных заведений", – сообщила корреспонденту Zakon.kz Айжан Бухарова, пресс-секретарь Управления образования Алматинской области.

Строительство школы в селе Коктал планируют закончить до конца 2023 года. Сколько средств выделили на возведение нового учебного заведения, не уточняется.

О том, как в Казахстане будут реализовывать нацпроект "Комфортная школа", можно прочесть здесь.