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В Алматинской области при загадочных обстоятельствах пропал мужчина

В Алматинской области при загадочных обстоятельствах пропал мужчина Фото: pixabay
В поселке Жамбыл Алматинской области при таинственных обстоятельствах исчез 34-летний Эдуард Куколев. Его поиски ведутся уже месяц, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Almaty.tv, 20 июня мужчина, как обычно, рано утром отправился на работу в общественное объединение инвалидов. Семья ждала его к ужину. В этой организации Эдуард работал разнорабочим. К вечеру он закончил свои дела и собрался ехать домой, ждал водителя. Вот только к семье он так и не вернулся.

"Сын мой торопился домой, потому что у его бабушки был день рождения. Он хотел попасть домой быстрее, но один бы он все равно не добрался. Он в тот день пропал в рабочей одежде".Мать Эдуарда Марина Куколева

К тому же в тот день водитель задержался. И последние, с кем он общался, были его мама, сторож и водитель.

"В тот день в 5 часов мы с ним договорились, чтобы он меня ждал. Когда мне позвонили и сказали, что Эдик исчез, я подумал, может, он навстречу ко мне вышел. И мне пришлось по обратной дороге поехать. Где-то час я ездил".Водитель Куаныш Ахметжанов

Узнать, куда исчез Эдуард Куколев, не удалось. В организации, как оказалось, нет камер видеонаблюдения.

"Первая халатность – это водитель. Он должен был вовремя приехать. Второе: считаю, что человека, которого я оставил старшим, должен был все это предусмотреть".Замдиректора общественного объединения инвалидов Касым Кадырбеков

Мать Эдуарда Куколева предполагает, что ее сына могли забрать в трудовое рабство.

6 июня 2023 года сообщалось, что 15-летняя школьница пропала в Жетысуской области. После двух дней поисков было найдено ее тело в реке.

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