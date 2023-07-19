Несколько книг, посвященных религиозной сфере, презентовали в Астане

В Астане в честь 25-летия столицы презентовали сразу пять книг, посвященных религиозной сфере. Мероприятие состоялось во Дворце мира и согласия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Во Дворце мира и согласия в Астане презентовали пять книг, посвященных религиозной сфере. Они подготовлены столичным управлением по делам религий для формирования традиционных духовно-нравственных ценностей в обществе.

На мероприятие, организованное столичным акиматом и Управлением по делам религии, пригласили депутатов Мажилиса Парламента, Министерства информации и общественного развития, руководителей религиозных объединений столицы, представителей научно-экспертного сообщества, а также служащих госорганов.

Фото: Zakon.kz

Дворец мира и согласия для проведения презентации выбрали не случайно – здесь проводят Съезд лидеров мировых и традиционных религий.



Всего в этот день гостям представили пять книг, посвященных религиозной сфере.

Фото: Zakon.kz

В их числе энциклопедия "Религиозные объекты столицы", написанная в соавторстве с известным казахстанским ученым, к.ф.н. Я.Ф. Трофимовым. На презентацию пригласили его вдову, так как сам автор скончался в конце прошлого года.

Фото: Zakon.kz

В этой книге дается представление о мировых, традиционных религиях и конфессиях, о памятниках религиозного искусства и культуры, храмах, в том числе о священных книгах, этнических обрядах и традициях.

Авторы надеются, что книга позволит лучше понимать поликонфессиональную ситуацию в Казахстане и будет способствовать совершенствованию толерантных взаимоотношений между исполнительными органами и местными религиозными общинами.

Фото: Zakon.kz

Значимость книги для всех, кто интересуется вопросами религии, отметил секретарь столичного маслихата Ерлан Каналимов.



Фото: Zakon.kz

Заместитель акима города Астаны Есет Байкен отметил, что функционирующие в Астане 14 религиозных конфессий и 57 религиозных объединений внесли вклад в развитие столицы, поддержание мира, согласия и созидания в целом в Казахстане.