В Казахстане появится комиссия по вопросам доступа к информации
"Комиссия по вопросам доступа к информации создается для учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации", – говорится в документе.
Комиссия является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе в области доступа к информации (МИОР).
В состав комиссии включаются:
- депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК;
- представители государственных органов;
- представители научных, неправительственных и других организаций, а также лица, обладающие научными и экспертными знаниями в сфере доступа к информации.
Общее количество членов комиссии составляет нечетное число и не менее девяти человек.
Основной задачей комиссии является выработка предложений по:
- вопросам доступа к информации;
- совершенствованию законодательства в области доступа к информации;
- вопросу снижения излишнего документооборота посредством размещения в открытом доступе информации;
- обеспечению обладателями информации информационной открытости.
По результатам проведения заседания комиссии и на основании листа голосования секретарем в течение трех рабочих дней составляется протокол заседания в электронном формате.
Учет и хранение материалов и протокольных решений комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган.
Материалы заседаний и протокольные решения комиссии размещаются на интернет-ресурсе рабочего органа комиссии не позднее семи рабочих дней со дня проведения заседания.