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Законодательство РК

В Казахстане появится комиссия по вопросам доступа к информации

В Казахстане появится комиссия по вопросам доступа к информации Фото: freepik
Министр информации и общественного развития РК приказом от 13 июля 2023 года утвердил Положение о Комиссии по вопросам доступа к информации, сообщает Zakon.kz.

"Комиссия по вопросам доступа к информации создается для учета и защиты общественных интересов в области доступа к информации, а также удовлетворения потребностей пользователей информации", – говорится в документе.

Комиссия является консультативно-совещательным органом при уполномоченном органе в области доступа к информации (МИОР).

В состав комиссии включаются:

  • депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК;
  • представители государственных органов;
  • представители научных, неправительственных и других организаций, а также лица, обладающие научными и экспертными знаниями в сфере доступа к информации.

Общее количество членов комиссии составляет нечетное число и не менее девяти человек.

Основной задачей комиссии является выработка предложений по:

  • вопросам доступа к информации;
  • совершенствованию законодательства в области доступа к информации;
  • вопросу снижения излишнего документооборота посредством размещения в открытом доступе информации;
  • обеспечению обладателями информации информационной открытости.

По результатам проведения заседания комиссии и на основании листа голосования секретарем в течение трех рабочих дней составляется протокол заседания в электронном формате.

Учет и хранение материалов и протокольных решений комиссии с приложением листов голосования осуществляет рабочий орган.

Материалы заседаний и протокольные решения комиссии размещаются на интернет-ресурсе рабочего органа комиссии не позднее семи рабочих дней со дня проведения заседания.


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Лариса Черненко
МИОР РК Казахстан
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