О погоде в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие три дня рассказали синоптики

Фото: Zakon.kz

Синоптики предоставили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 20-22 июля, сообщает Zakon.kz.

Астана 20 июля – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +27+29°С. 21 июля – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер юго-западный, ночью 3-8 м/с, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +26+28°С. 22 июля – переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +26+28°С. Алматы 20 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +32+34°С. 21 июля – переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +30+32°С. 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +33+35°С. Шымкент 20 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем +34+36°С. 21 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем +35+37°С. 22 июля – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23+25°С, днем +37+39°С. Читайте также Пик Нурсултан в горах Алматы незаметно переименовали в пик Алматинский В суде Павлодара сельский аким извинился на камеру перед избитым им мужчиной В Казахстане появится комиссия по вопросам доступа к информации

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