В суде Павлодара сельский аким извинился на камеру перед избитым им мужчиной
Суд по административным нарушениям Павлодара начал производство в отношении чиновника. Сегодня оно завершилось примирительной процедурой, сообщает Zakon.kz.
Одним из условий примирительной процедуры было то, чтобы Сырым Рушанов принес свои извинения в присутствии СМИ, что и произошло в зале суда.
"Чтобы все знали, никакие расходы он мне не предъявил, за это я ему благодарен. Но я готов был нести материальные и моральные расходы", – сказал Сырым Рушанов.
На первом заседании 62-летний Айтуган Бекмухамбетов рассказал суду, что они со Сырымом Рушановым бывшие односельчане. Вместе были на праздничном мероприятии общих друзей.
"Я пошел в туалет, а когда выходил, он нанес мне удары. Молча бил, потом вышел и уехал", – рассказал 62-летний мужчина.
По его мнению, причиной нападения мог стать имущественный спор. Акиму села Павлодарское, который ранее отрицал свою вину, по части 1 статьи 73 КоАП РК грозил административный арест до 15 суток или штраф в 50 тысяч тенге.
Отметим, что в декабре 2022 года Сырым Рушанов был переизбран на пост акима села путем голосования жителей. Согласно выборному законодательству, процедуру отставки избранного акима могут инициировать только сами избиратели.
"В рамках действующего законодательства я не против. Все должно быть в пределах действующего законодательства. Если жители такие (инициативы. – Прим. автора.) проявят, рассмотрят, никаких вопросов. Мы подчиняемся единому закону", – сказал Сырым Рушанов.
Позже, выйдя из зала суда, аким извинился еще раз.