В суде Павлодара сельский аким извинился на камеру перед избитым им мужчиной

Аким села Павлодарское Сырым Рушанов извинился на камеру перед жителем села Енбикши. Предприниматель Айтуган Бермухамбетов заявил, что аким сельской зоны города Павлодара избил его.

Суд по административным нарушениям Павлодара начал производство в отношении чиновника. Сегодня оно завершилось примирительной процедурой, сообщает Zakon.kz.



Одним из условий примирительной процедуры было то, чтобы Сырым Рушанов принес свои извинения в присутствии СМИ, что и произошло в зале суда.

"Чтобы все знали, никакие расходы он мне не предъявил, за это я ему благодарен. Но я готов был нести материальные и моральные расходы", – сказал Сырым Рушанов.

На первом заседании 62-летний Айтуган Бекмухамбетов рассказал суду, что они со Сырымом Рушановым бывшие односельчане. Вместе были на праздничном мероприятии общих друзей.

"Я пошел в туалет, а когда выходил, он нанес мне удары. Молча бил, потом вышел и уехал", – рассказал 62-летний мужчина.

По его мнению, причиной нападения мог стать имущественный спор. Акиму села Павлодарское, который ранее отрицал свою вину, по части 1 статьи 73 КоАП РК грозил административный арест до 15 суток или штраф в 50 тысяч тенге.

Отметим, что в декабре 2022 года Сырым Рушанов был переизбран на пост акима села путем голосования жителей. Согласно выборному законодательству, процедуру отставки избранного акима могут инициировать только сами избиратели.

"В рамках действующего законодательства я не против. Все должно быть в пределах действующего законодательства. Если жители такие (инициативы. – Прим. автора.) проявят, рассмотрят, никаких вопросов. Мы подчиняемся единому закону", – сказал Сырым Рушанов.

Позже, выйдя из зала суда, аким извинился еще раз.



